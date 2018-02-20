/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акиматах областей РК прокомментировали заявление Дариги Назарбаевой о необходимости снабдить глав регионов личными вертолётами. В аппарате акима Костанайской области не исключают возможности выделения средств на воздушный транспорт в ходе следующей областной бюджетной комиссии.
Читать новость

§ 112
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты
112


(Пользователи)
Сообщений: 9530
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
5 миллионов евро и всего то, Агуста 109..
Сколько там у акимата нашего крузаков и мерсов $класса, столько и вертолетов нужно к ним..
Но крузаки никуда не денутся же, к вертолетам как то нужно доезжать будет..
5 лимонов нужно помножить на 500 минимум, неплохая цЫфра получится..
Только для сотрудников Акимата и членов их семей и членов членов их дальних семей..
Два с половиной миллиарда евро?
А районные акиматы?
А деревенские?
На одну область нужно миллиардов 150 евро..
Бюджет какой то нищей африканской республики за 10 лет..
А ведь можем же..
Профайл

Читатель 1
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты




Отправлено: 20.02.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс - Юстасу; Юстас - Алексу

§ 112
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты
112


(Пользователи)
Сообщений: 9530
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.02.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше..
Еврокоптер для полицейских в Германии ЕС-135..
4 миллиона 500 тысяч евро..
Фантазировать не будем и пересчитаем сколько у наших сотрудников полиции и прокуратуры мерседесов и тойот..
Десятки тысяч..
Тысяч 50.
У членов из семей еще тысяч 150..
Умножаем 4.5 миллиона евро на 200 тысяч..
Фу..
Такие смешные суммы..
Конечно только Еврокоптеры и Агусты!
И это я не беру во внимание членов членов их семей и будущих родящихся членов в новых браках..
Профайл

§ 112
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты
112


(Пользователи)
Сообщений: 9530
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.02.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот врачам выделили смертоносный старый Ан-28, на котором собственно они и погибли..
Да уш..
Профайл

Очевидец
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты




Отправлено: 20.02.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Краснодаре за пострадавшими в ДТП или в горах из обл.диспансера вылетает вертолёт прям с крыши больницы и туда же доставляет людей в тяжелом состоянии и тем самым реально спасают много жизней.

Хаким
Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты




Отправлено: 20.02.18 - 23:39
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 43
Пользователей: 0
Всего: 43

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх