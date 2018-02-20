112 Re: Акимы областей ответили, нужны ли им личные вертолёты #15





(Пользователи) Сообщений: 9530

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:23 Хех..

5 миллионов евро и всего то, Агуста 109..

Сколько там у акимата нашего крузаков и мерсов $класса, столько и вертолетов нужно к ним..

Но крузаки никуда не денутся же, к вертолетам как то нужно доезжать будет..

5 лимонов нужно помножить на 500 минимум, неплохая цЫфра получится..

Только для сотрудников Акимата и членов их семей и членов членов их дальних семей..

Два с половиной миллиарда евро?

А районные акиматы?

А деревенские?

На одну область нужно миллиардов 150 евро..

Бюджет какой то нищей африканской республики за 10 лет..

А ведь можем же..