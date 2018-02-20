Alfavit Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,... #2







Отправлено: - 14:03 Цитата: Гога:



Нет , незя. Деньги выделены на много лет вперед. Будут мозг всем ..... много раз. Когда приняли закон, не кто понятие не имел. как будет выглядить алфавит. Через десять лет в стране ваще не кто не будет знать как правильно писать не на казахском не на латинице.