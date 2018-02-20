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§ NG.kz
Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш, Ч и Ц рассказал разработчик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из разработчиков обновленного казахского алфавита на латинице рассказал, почему буквы Ш и Ч обозначены как Sh и Ch, а букву Ж обозначили как J. Как рассказал Ерден Кажыбек, доработкой алфавита занималась группа ученых.
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Гога
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему сразу нельзя было просто взять за основу английский вариант алфавита, а также сочетание букв и звуков, просто добавив специфические буквы казахского алфавита, а не переделывать и оправдываться кучу раз

Alfavit
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Нет , незя. Деньги выделены на много лет вперед. Будут мозг всем ..... много раз. Когда приняли закон, не кто понятие не имел. как будет выглядить алфавит. Через десять лет в стране ваще не кто не будет знать как правильно писать не на казахском не на латинице.

Читатель 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё для народа, тут и там упоминается народ)))

гость
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
букву Я на латинице как писать будем ?

кустанаец 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не проще ли запретить миграцию казахов из страны с помощью закона , а не заниматься отуплением молодежи в сфере образования и культуры .

кустанаец 1
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...




Отправлено: 20.02.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любой другой стране этот вопрос бы вынесли на обсуждение с населением или на референдум , но только не здесь .

§ Ла-Коста
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 20.02.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для запоминания ЦИ и ЦЫ было словосочетание, которое теперь звучит так: "ТСЫТС, ТСЫПЛЕНОК, ТСЫГАН на ТСЫПОЧКАХ".... :-P
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Гость
Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш, Ч и Ц рассказал разработчик




Отправлено: 20.02.18 - 15:41
Комментарий проходит проверку.

* Макарыч
Re: Как создавался обновленный алфавит на латинице: о буквах Ш,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 20.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо понимать, что одной буквой i объединили кириллические буквы и,й и i?
Ну что ж, поздравляю, теперь звук i умрет. На письме будет все выглядеть как сейчас для скорости иногда все i на и заменяют:
Серик, сени туған күниңмен құттықтаймын. Сиздерге бақыт пен денсаулық тилеймин.
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