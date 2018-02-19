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§ NG.kz
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.
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Игорим
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Вы тут на форуме уже лет на 15 для себя понаписали))) Не страшно?? :-x

да он стебется наверно. Оставьте.

)))
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 12:07
Комментарий удален модератором.

лариса
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 20.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:

А у нас полиция может только мелочью заниматься, потому что то, что по-крупному - им даже соваться туда опасно....
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