ну ну Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК #2







Отправлено: - 15:20 ерунда, жена педагог, я как бы со стороны наблюдаю - в этом году и по дворовой обход был в школе и заполняют они журнал бумажный и электронный.

Вообще с этим Кунделиком требования тока растут, человек на работу тратит времени гораздо больше, чем без этой электронной муры.

Компьютера на рабочем месте нет, (учителя некоторые за свой счёт приносят из дома компы и работают на уроке) и ей приходится спешить после уроков домой, чтобы срочно! проставить оценки в Кунделике, потому что требует администрация, проставить все оценки до 19.45 что ли. Иначе - штраф (вообще с фига ли?), выговор и обида. Мало оценок, недавно кто то у них там придумал, что к оценкам в журнале ещё следует ставить и комментарии! Комментарии к оценкам по уроку... Идиотизм? Да.

А ведь учитель живой человек, ей надо подготовиться к завтрашним занятиям (заполнить те самые поурочные планы и ещё конспект урока и доп материалы) и проверить тетради и ещё какой то хренью все время она занята. И выходит что утром готовится к урокам - на работу - с работы вечером тоже допоздна с тетрадями и в компьютере...

И удивительно - чем больше я вот таких публикаций читаю (про сокращение документов и тд) тем больше бумажек заполняет супруга.