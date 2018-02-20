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§ NG.kz
Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МОН РК определили пять документов, которые должны заполнять учителя. Об этом на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса и социального совета по вопросам повышения престижа учителя сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
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Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифровизация, ешкин кот. шагает по стране.
скоро разговаривать запретят, общаться можно будет только через
электронные сообщения.

ну ну
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерунда, жена педагог, я как бы со стороны наблюдаю - в этом году и по дворовой обход был в школе и заполняют они журнал бумажный и электронный.
Вообще с этим Кунделиком требования тока растут, человек на работу тратит времени гораздо больше, чем без этой электронной муры.
Компьютера на рабочем месте нет, (учителя некоторые за свой счёт приносят из дома компы и работают на уроке) и ей приходится спешить после уроков домой, чтобы срочно! проставить оценки в Кунделике, потому что требует администрация, проставить все оценки до 19.45 что ли. Иначе - штраф (вообще с фига ли?), выговор и обида. Мало оценок, недавно кто то у них там придумал, что к оценкам в журнале ещё следует ставить и комментарии! Комментарии к оценкам по уроку... Идиотизм? Да.
А ведь учитель живой человек, ей надо подготовиться к завтрашним занятиям (заполнить те самые поурочные планы и ещё конспект урока и доп материалы) и проверить тетради и ещё какой то хренью все время она занята. И выходит что утром готовится к урокам - на работу - с работы вечером тоже допоздна с тетрадями и в компьютере...
И удивительно - чем больше я вот таких публикаций читаю (про сокращение документов и тд) тем больше бумажек заполняет супруга.

АлексиЯ
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесят просто эти электронные журналы, постоянно какие-то сбои, непонятно откуда Н-ки у детей вылазят, у одноклассника моего ребенка тройки за 2 четверть откуда-то появились. Как сказал наш учитель, не переживайте, их уже нет, просто произошел сбой. Бред вообще какой-то происходит! Куда катимся?!
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