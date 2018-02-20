1952/Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10972







Отправлено: - 15:33 Цитата: drakon:

Правильно,мальчик,твой дед - воевал с Пакистаном...

Профайл Правильно,мальчик,твой дед - воевал с Пакистаном...Профайл

Пакистан всегда воевал на стороне Афганистана. И очень успешно. Это же черные Айсты пакистанские 9 роту по скалам размазали. Во время наши удрали. Громов не дурак. Во время ссобразил. Не хватало нам сразу с 2 исламскими государствами воевать. С одним Афганистаном кое как справлялись. Но это моя точка зрения. Может даже ошибочная. С годами больше жим жима появляется. Раньше не боялся, лез напролом.

Внук мой прав на 100 процентов. Может из соседнего подъезда мальчика наняли? Работать Драконом. И деревня вымышленная. Так игра для взрослых. Тоскующих тетеревов.