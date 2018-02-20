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Бывалый:
Более того, да будет тебе известно, что дача ложных показаний карается лишь тогда, когда эти ложные показания приводят к осуждению невиновного.
А если к оправданию виновного - то всё в порядке!
Цитата:
yudjin:
а як же уникальный набор спесифических, присущих только казахскому языку набор букв, передающий всю красоту и полноту звучания, которые ставились во главе угла? или манящий доллар по приятней выглядит?
Да ну всё же логично, что ты придираешься.
Вот казахский язык, из тюркской семьи языков.
Вот арабская вязь, которая много сотен лет его искажала и навязывала своё звучание и слова.
Вот русская кириллица, которая ещё несколько сотен лет его искажала и навязывала своё звучание и слова.
И вот наконец мы освободились и вздохнули полной грудью латиницу.
Она нас искажать и навязывать ничего не будет.
Теперь-то заживём!