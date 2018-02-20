Цитата: Victor Yang:

1952/Доктор СИЗО:

С введением латиницы двуязычия не будет в Конституции.



Со временем - может быть и не будет. Но это нескоро и никак с латиницей связано не будет. Вот когда эта норма себя изживёт - тогда да, можно и упразднять. Но пока половина страны не говорит на казахском - норму убирать рано. Это всё, конечно, при условии сохранения нынешнего курса. А при смене курса возможно всё.

Это нисколько пока не мешает, в переходный период использовать и Русский региональный язык, хоть на латинице хоть на кирилице, на счет курса мы движемся в мировое содружество, правда не как Украинцы, сразу все отбросив и Русский язык, общее прошлое, но мы движемся, исподволь готовимся, для этого и учат в школах Английски язык, программа цифровизация, конечно жаль что Россия все больше и больше начинает отставать и перестает быть привлекательной в культурном и технологическом отношении, она как бы живет прошлым, у них у самих разброд и шатания, влиться в мировое содружество и быть равными со всеми или вернуться к старому затянуть народу ремни потуже на поясе и на горле, и пытаться победить мировое содружество и стать мировым лидером, победив и поставив на колени Европу, Китай, Америку, но увы Россия уже не СССР, да и СССР распался и не помогли ядерные бомбы и вооружение, просто тихо умер, нам всегда говорили что у нас есть самая мощная армия, атомных бомб больше всех, надо потерпеть скоро Европа и америка загниет, но увы не не загнили, только зря напрягались насиловали народ голодом и лишениями.