Цитата: 1952/Доктор СИЗО:

начит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать.

а я туда уже 3 года не хожу - делаю праздник своими руками... а халящиков и без меня снимут.



Цитата: Кира:

просто не желательно замыкаться в своей диаспоре, надо общаться и с другими народами.

вчкушка, ты ж по себе не суди... нет у меня диаспоры... у советских людей дружба народов была на деле, а не по праздникам от ассамблеи.