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Куратор темы: drakon
форумчанин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Да ещё и печник


каминг аут? герой дня.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
у него просто нет ворованных фоток. Как у вас !!! .

Ну фотки,твои есть? Где ты с Орденами - на Груди.
Вот пусть выставит. Молод -ещё меня контролировать... :oops:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
не вижу ваших возражений

Да чего мне реагировать на бред сивой кобылы? Тоже много чего напридумывать могу как кто живёт и кто есть кто и что ! :-P :lol: 8-)
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мой 11-летний внук читает сегодня эту перепалку. И спрашивает по Вацапу ? Он что дурак или больной ваш Дракон? Ты же дедушка сразу станешь не выездным. И еще срок большой получишь. Если снимешься в мундире. Даже свадебное видео удалить хотят из интернета.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Он что дурак или больной ваш Дракон? Ты

Ты бы,мальчик,лучше в школу - ходил.
Читаешь тут и уважаемых людей - обзываешь...Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
. И еще срок большой получишь.

Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Правильно,мальчик,твой дед - воевал с Пакистаном... :-o :-o
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты бы,мальчик,лучше в школу - ходил.

Дракош, там нет школ. Там же они не нужны - нефть есть, грамота не нужна.

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно,мальчик,твой дед - воевал с Пакистаном... :-o :-o
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Пакистан всегда воевал на стороне Афганистана. И очень успешно. Это же черные Айсты пакистанские 9 роту по скалам размазали. Во время наши удрали. Громов не дурак. Во время ссобразил. Не хватало нам сразу с 2 исламскими государствами воевать. С одним Афганистаном кое как справлялись. Но это моя точка зрения. Может даже ошибочная. С годами больше жим жима появляется. Раньше не боялся, лез напролом.
Внук мой прав на 100 процентов. Может из соседнего подъезда мальчика наняли? Работать Драконом. И деревня вымышленная. Так игра для взрослых. Тоскующих тетеревов. 8-) :-o :lol: ;-)

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Пакистан всегда воевал на стороне Афганистана. И очень успешно.

А Бен Ладена,кто сдал? Ты его что ли убил? Теперь - боишся,
невыездным,вернее невъездным в Пакистан - стать?... 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Тоскующих тетеревов. 8-) :-o :lol: ;-)

Ну спасибо,что хоть - дятлами не назвал... :lol: :oops: ;-)
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