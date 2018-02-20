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§ NG.kz
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте Акорды. Отметим, что в новом варианте появились диакритические знаки - акуты.
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Виктор
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 13:49
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А он что - дает показания в ходе расследования?
Ты кто - следователь тут в рамках уголовного дела?

Не так выразился. Имел ввиду распространение ложной информации. Тем более, касающейся основного закона страны.
Цитата:
Бывалый:
Имена собственные не переводятся.
Ты же не называешь Серика по-русски Спутником, а Ильяса - Могущественным...

Речь не про перевод, а про написание.

[Исправлено: Victor Yang, 20.02.2018 - 13:58]
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1952/Доктор СИЗО
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 13:57
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тем более, касающейся основного закона страны.

ты читать умеешь и мозгой шурупить? Засекай время. И сам увидишь. С введением латиницы двуязычия не будет в Конституции. Пересмотрят депутаты эти пункты. Сказали же вам, двуязычие остается на бытовом уровне. До определенного времени.

§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Более того, да будет тебе известно, что дача ложных показаний карается лишь тогда, когда эти ложные показания приводят к осуждению невиновного.


А если к оправданию виновного - то всё в порядке!

Цитата:
yudjin:
а як же уникальный набор спесифических, присущих только казахскому языку набор букв, передающий всю красоту и полноту звучания, которые ставились во главе угла? или манящий доллар по приятней выглядит?


Да ну всё же логично, что ты придираешься.

Вот казахский язык, из тюркской семьи языков.
Вот арабская вязь, которая много сотен лет его искажала и навязывала своё звучание и слова.
Вот русская кириллица, которая ещё несколько сотен лет его искажала и навязывала своё звучание и слова.

И вот наконец мы освободились и вздохнули полной грудью латиницу.
Она нас искажать и навязывать ничего не будет.
Теперь-то заживём!
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362
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Речь не про перевод, а про написание.

А как быть если имя первоначально было искажено при написании на кирилицу, к примеру: Ива́н (ивр. ‏יוחנן‏‎ Йоханан. Переводы: «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал»,
Васи́лий (др.-греч. Βασίλειος) — мужское русское личное имя греческого происхождения. Восходит к др.-греч. βασίλιος(басилиос); βασίλειος (басилейос) — «царский, царственный»
А́нна (от ивр. ‏חַנָּה‏‎, Хан(н)а — «расположение, благосклонность, благоволение»[1]; тж. др.-греч. Άννα) — женское русское личное имя еврейского происхождения.
Михаи́л (ивр. ‏מִיכָאֵל‏‎, Михаэ́ль) — мужское имя. Происходит от слов ивр. ‏מי כמו אלוהים‏‎ (ми кмо элохим, сокращённо «ми-ка-э́ль») — буквально «Кто как Бог»,
Ната́лья, Ната́лия — русское женское имя латинского происхождения, образованное в первые века христианства[2] от лат. natalis — родной
Анастаси́я (др.-греч. Ἀναστασία) — женское имя, женская форма мужского имени Анастасий (Анастас), в переводе с древнегреческого языка — «воскресение» («возвращённая к жизни»).

§ Victor Yang
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
С введением латиницы двуязычия не будет в Конституции.

Со временем - может быть и не будет. Но это нескоро и никак с латиницей связано не будет. Вот когда эта норма себя изживёт - тогда да, можно и упразднять. Но пока половина страны не говорит на казахском - норму убирать рано. Это всё, конечно, при условии сохранения нынешнего курса. А при смене курса возможно всё.
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1952/Доктор СИЗО
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 14:40
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А если к оправданию виновного - то всё в порядке!

Таки да.
Ибо тут принцип-то, тебе неведомый: лучше ошибочно оправдать виновного, чем ошибочно приговорить невиновного.

362
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...




Отправлено: 20.02.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
1952/Доктор СИЗО:
С введением латиницы двуязычия не будет в Конституции.

Со временем - может быть и не будет. Но это нескоро и никак с латиницей связано не будет. Вот когда эта норма себя изживёт - тогда да, можно и упразднять. Но пока половина страны не говорит на казахском - норму убирать рано. Это всё, конечно, при условии сохранения нынешнего курса. А при смене курса возможно всё.

Это нисколько пока не мешает, в переходный период использовать и Русский региональный язык, хоть на латинице хоть на кирилице, на счет курса мы движемся в мировое содружество, правда не как Украинцы, сразу все отбросив и Русский язык, общее прошлое, но мы движемся, исподволь готовимся, для этого и учат в школах Английски язык, программа цифровизация, конечно жаль что Россия все больше и больше начинает отставать и перестает быть привлекательной в культурном и технологическом отношении, она как бы живет прошлым, у них у самих разброд и шатания, влиться в мировое содружество и быть равными со всеми или вернуться к старому затянуть народу ремни потуже на поясе и на горле, и пытаться победить мировое содружество и стать мировым лидером, победив и поставив на колени Европу, Китай, Америку, но увы Россия уже не СССР, да и СССР распался и не помогли ядерные бомбы и вооружение, просто тихо умер, нам всегда говорили что у нас есть самая мощная армия, атомных бомб больше всех, надо потерпеть скоро Европа и америка загниет, но увы не не загнили, только зря напрягались насиловали народ голодом и лишениями.

§ Victor Yang
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А букве С можно было и присвоить звук Ц - всё равно эта буква в диграфе есть. И разве бывает так - в диграфе есть, а отдельно в алфавите нет?
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§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Валентин:
А если к оправданию виновного - то всё в порядке!

Таки да
Ибо тут принцип-то, тебе неведомый: лучше ошибочно оправдать виновного, чем ошибочно приговорить невиновного.


https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=4548;-90

А ты явно сын юриста, я ещё одного такого знаю!

Сходи прочитай три раза вслух послание Президента, и два раза рухани жангыру, и более не греши.
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§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А букве С можно было и присвоить звук Ц - всё равно эта буква в диграфе есть. И разве бывает так - в диграфе есть, а отдельно в алфавите нет?


Вот неудобный ты какой-то, вопросы задаёшь вместо того чтобы радоваться переменам и восторгаться мудротой!
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Гость
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев




Отправлено: 20.02.18 - 15:45
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7280
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня, кстати, ещё вопросы есть.

Вот в таблице есть буква №10 - I i, и есть буква №11 - I и i без точки.

Как собственно её предполагается набирать, удобно ли это будет, и как скоро граждане будут не заморачиваясь писать везде i ?

Вопросы, вопросы.
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