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112:
знанию Ютьюба и Фасебука..
Оттого и обидно..
Цитата:
112:
где то осилил через лет 5 владения компьютером..
А пасану малолетке на это требуется минуты, иои секунды в сегодняшнее время..
Так и ты..
Восприятие миром тобой это нечто. Ты в сеье реально просто рабский менталитет не можешь вытравить ненавистного тебе "совка", ты "совок" который борется с совком вокруг, но не в себе.
Разобрался сопливый щегол в фейсбуке знает куда тыкнуть чтобы картинка загрузилась... из твоих слов выходит что ты их боготворишь
Марик, ты похож на 8 летнего, которому фокус в цирке показали. Анализа в тебе нуль целых нуль десятых
я рад что ты освоил телефон и форум, теперь ютуб осваиваешь... но всё это, в том виде как его познаёшь ты, не сделает наш материальный мир. Так что не трынди по стариковски со своим очень важным мнением, о том в чём ничего не понимаешь.
С приветом от 13 летнего, "скоро" паспорт получать