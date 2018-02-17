Цитата: 112:

знанию Ютьюба и Фасебука..

Оттого и обидно..

Цитата: 112:

где то осилил через лет 5 владения компьютером..

А пасану малолетке на это требуется минуты, иои секунды в сегодняшнее время..

Так и ты..





Восприятие миром тобой это нечто. Ты в сеье реально просто рабский менталитет не можешь вытравить ненавистного тебе "совка", ты "совок" который борется с совком вокруг, но не в себе.

Разобрался сопливый щегол в фейсбуке знает куда тыкнуть чтобы картинка загрузилась... из твоих слов выходит что ты их боготворишь

Марик, ты похож на 8 летнего, которому фокус в цирке показали. Анализа в тебе нуль целых нуль десятых

я рад что ты освоил телефон и форум, теперь ютуб осваиваешь... но всё это, в том виде как его познаёшь ты, не сделает наш материальный мир. Так что не трынди по стариковски со своим очень важным мнением, о том в чём ничего не понимаешь.



С приветом от 13 летнего, "скоро" паспорт получать