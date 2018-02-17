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§ NG.kz
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется обучать детей IT уже в начальных классах, сообщил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Он рассказал, что учебная программа в школах будет изменена.
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§ Медный
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.02.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
знанию Ютьюба и Фасебука..
Оттого и обидно..

Цитата:
112:
где то осилил через лет 5 владения компьютером..
А пасану малолетке на это требуется минуты, иои секунды в сегодняшнее время..
Так и ты..


:lol:
Восприятие миром тобой это нечто. Ты в сеье реально просто рабский менталитет не можешь вытравить ненавистного тебе "совка", ты "совок" который борется с совком вокруг, но не в себе.
Разобрался сопливый щегол в фейсбуке знает куда тыкнуть чтобы картинка загрузилась... из твоих слов выходит что ты их боготворишь :lol:
Марик, ты похож на 8 летнего, которому фокус в цирке показали. Анализа в тебе нуль целых нуль десятых
я рад что ты освоил телефон и форум, теперь ютуб осваиваешь... но всё это, в том виде как его познаёшь ты, не сделает наш материальный мир. Так что не трынди по стариковски со своим очень важным мнением, о том в чём ничего не понимаешь.

С приветом от 13 летнего, "скоро" паспорт получать :-)
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§ 112
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
на моём (воображаемом) возрасте, обследуйся

Нечего было говорить что школу закончил в 2000х и потом уже в наше время закончил там институт..
Не от себя я это взял..
Что, неловко?
Вот оно то чувство, когда тебя обходят на казалось бы финишном повороте малолетки, которые все с лету запоминают и выучиваются..
Профайл

§ 112
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
который борется с совком вокруг

Хех..
Ты совок и я с тобой борюсь как то?
Ты дорогуша никогда не был в СССР, никогда не будешь и никогда там не станешь..
Так какого фика ты сочиняешь что я там с кем то борюсь?
Ты СССР по Ютьюбу изучил, тогда как я там жЫл 21 год практически..
Так что давай опустим твои познания с Ютьюба, с американских сайтов о том, что это такое , СССР..
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Бывалый
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 19.02.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
То есть такие как ты не мыслят

Дык я арх.
Цитата:
шутка юмора:
Когда это было ремеслом или им стало

Давно это уже ремеслом стало.
В мире -раньше, у нас - позже.
Все процессы давно регламентированы, паттерны давно наработаны, велосипедостроительством занимаются лишь чудаки-любители, а те кто на создании ПО деньги зарабатывают - там экспериментировать некогда: продукт надо выдавать, именно за него, а не за эксперименты, деньги заказчик платит.

Бывалый
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 19.02.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Ты б еще сказал что установка пластиковых окон или монтаж натяжных потолков да изготовление жалюзи с корпусной мебелью - искусство ))))

Бывалый
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 19.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АЙтишница:
Те же справки в ЦОН и т.д. -систему разрабатывали и внедряли американцы

ЦОНы писала компания Letograf: компания московская, выиграли тендер, открыли офисы разработки в Астане и Алматы, набрали наших казахстанских ребят, и реализовали проект ИС ЦОН.
Помолчали бы уж лучше, коль не в курсе подводных течений. ))))
Цитата:
АЙтишница:
стыковки баз по регионам

Какая стыковка по регионам?
Что вы несете?
БД централизованная.

[Исправлено: Gljuk, 19.02.2018 - 10:28]

§ Медный
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.02.18 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нечего было говорить что школу закончил в 2000х и потом уже в наше время закончил там институт..

С каждым новым комментарием ты играешь новой гранью своего... мммм... "таланта" :lol:
Где я говорил вообще об своём образовании? :-)
Маразм-с, у вас :lol:
Профайл
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