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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас - прошёл по своему земельному
участку,подснежники - нашёл.

Наверное они попали к нам на участок,
когда осенью Барбара, в лесу брала-
мох,чтобы на зиму укрывать цветы... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 19.02.2018 - 22:21]
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас действительно холодрыга в квартирах? Или обычное жлобство? Не хотите платить денежки вашему Путину? Не дай бог сорвете ему выборы!!! Другого же выберут.Который прикроет вам газовый краник. Придется бегать по лесам с котомкой. Искать кору старых деревьев и сосновые шишки.Чем отапливались немецские крестьяне до путинской газификации.Гугл подсказывает про ваше прежнее топливо в ГДР.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Придется бегать по лесам с котомкой. Искать кору старых деревьев и сосновые шишки.

Вон Барбара ещё в ноябре начала заготавливать

шишки,листья.Я вот ветки - собирал. На 2 года-
заготовили.Теперь на фиолетово, Путин или
кто другой.Земляк, Миллер,в Газпроме - сидит...
:lol:

[Исправлено: drakon, 20.02.2018 - 00:12]
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ВиктОр,отсели его за 101-й километр... знаеш же народную поговорку "луче девка-шалава в семье,ч

Где ты друг ситный пропадал целых 1,5 года? Наверное, в тех местах где общение по интернету запрещено тюремными правилами. Узун кулак сообщал, что в Альпах погорели 2 мошенника. Они бодяжили кумыс с ослинной мочей. Легко отделался считай. Вышел по ихнему УДО? Ну, тогда веди себя тихо, ниже травы ползай на форуме. Договорились?! 8-) 8-) 8-) :-o :-o :-o

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.02.18 - 03:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.Земляк, Миллер,в Газпроме - сидит...
:lol:

какой он тебе земляк? Он, может, еврей или поляк. Закрутил он цены вам на газ. Американские чукчи везут вам газ в жидком виде. Подешевле получится. Но ваши коммерсы разницу себе в карман положат.
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