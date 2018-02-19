1952/Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10939







Отправлено: - 02:56 Цитата: 07Litra:

ВиктОр,отсели его за 101-й километр... знаеш же народную поговорку "луче девка-шалава в семье,ч

Где ты друг ситный пропадал целых 1,5 года? Наверное, в тех местах где общение по интернету запрещено тюремными правилами. Узун кулак сообщал, что в Альпах погорели 2 мошенника. Они бодяжили кумыс с ослинной мочей. Легко отделался считай. Вышел по ихнему УДО? Ну, тогда веди себя тихо, ниже травы ползай на форуме. Договорились?!