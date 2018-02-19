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"Учитывая все эти обстоятельства, с 1 февраля 2018 года Обществом принято решение об изменении тарифов на отдельные виды услуг почтовой связи, в частности, на пересылку почтовых отправлений внутри Казахстана авиатранспортом в зависимости весовой градации
Мутная какая-то ваша Почта. В цитате выше указано тарифы изменены только для "авиатранспорта", а если открыть тарифы по ссылке, то там еще и изменения для тарифа "наземный транспорт". А вообще кто не в курсе - отправка физ. лицом 50 гр. письма стоила 80 тенге, сейчас по новым тарифам 250 тенге за те же 50 гр. Получается повышение на 200 % . Вообще в шоке я !