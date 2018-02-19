LaQosta Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги #10





(Пользователи) Сообщений: 43

Регистрация: 02.07.10 (Пользователи) Отправлено: - 22:06 Тарифы на пересылку почтовых отправлений необоснованно завышены. Я как клиент Казпочты хочу спросить: "откуда такие тарифы на пересылку мелкого пакета, и почему рассчитывается сумма сразу как за 500 г. (разницы нет к примеру 80 г. или 500 г.)., для отправки мелкого пакета весом 80 г. мы вынуждены платить 2650, а в России за отправку мелкого пакета такого же веса возьмут в пределах 1500 тенге (так как считают стоимость в зависимости от веса), разница почти в 2 раза. Китай вообще вагонами отправляет мелкие пакеты за копейки, у нас что самый дорогой бензин?" Раньше рассчитывали стоимость в зависимости от веса мелкого пакета, сейчас ставят перед фактом, платишь как за 500 гр. Ведь раньше же считали нормально до 100 г - одна цена, от 101 г до 250 г - другая цена ,от 251 г до 500 г - третья цена, а сейчас внедряют 401 способ нечестного отъема денег у населения.