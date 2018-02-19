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§ NG.kz
Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело, сытно, жарко! Так в третий раз прошел праздник Масленицы в моём дворе. И по сравнению с прошлыми гуляньями, собрал детвору не только своего, но и окрестных домов.
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Бывалый
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 09:22
Комментарий удален модератором.

Муми
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как под таким позитивным репортажем можно было какую-то гадость написать?!? Молодцы ребята!

да уж...
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! сам на сам погуляли.

Кира
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
да уж...:
Молодцы!!! сам на сам погуляли.

Как то не то, можно было к этому празднику и другие народы приобщить, нельзя так уединяться, надо звать всех соседей на этот праздник.

§ yudjin
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.02.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
надо звать всех соседей на этот праздник.

А ты в курсе какие народы у нас были?
не надо тут провоцировать и искажать не зная как было.
Даже отвечать троллям не буду.
Завидуй молча, вчкушка.
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1952/Доктор СИЗО
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты в курсе какие народы у нас были?
не надо тут провоцировать и искажать не зная как было.
Даже отвечать троллям не буду.
Завидуй молч

ой бедолага, значит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать.

Кира
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты в курсе какие народы у нас были?
не надо тут провоцировать и искажать не зная как было.
Даже отвечать троллям не буду.
Завидуй молча, вчкушка.

Извини конечно, если это как то обидело, просто не желательно замыкаться в своей диаспоре, надо общаться и с другими народами.

§ yudjin
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.02.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
начит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать.

а я туда уже 3 года не хожу - делаю праздник своими руками... а халящиков и без меня снимут.

Цитата:
Кира:
просто не желательно замыкаться в своей диаспоре, надо общаться и с другими народами.

вчкушка, ты ж по себе не суди... нет у меня диаспоры... у советских людей дружба народов была на деле, а не по праздникам от ассамблеи.
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юджину
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж




Отправлено: 19.02.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, вот такой рубаха-парень! И все у вас в руках спорится) Это же здорово! Давно за вашими трудами ратными наблюдаю! Вы - молодец! Ток чем же вам Ассамблея не угодила?(

§ Victor Yang
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10312
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.02.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кира:
просто не желательно замыкаться в своей диаспоре, надо общаться и с другими народами.

Ты бы глаза разула и фото внимательней посмотрела.
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§ Добринцофф
Re: Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
Добринцофф


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Сообщений: 5821
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько смотрю репортажи Юджина столько и удивляюсь.Молодец!
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