555 Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на... #37







Отправлено: - 22:09 Если вдруг этот пост случайно читает кто-то, кто занимается такими вещами, помните, что воруя в небольших частных магазинчиках, вы воруете не у каких-то абстрактных людей, а либо у продавцов, которых видите перед собой (в большинстве магазинов, особенно магазинов одежды, уворованное вычитается из зарплаты продавца), либо у конкретного владельца, который пашет, как муравей, и получает с этого не такие большие деньги, как вам кажется.

Но мы стараемся не держать на вас зла. Человек есть человек, ему свойственно поддаваться соблазнам. Хотя работая продавцом очень легко стать мизантропом, я понял это на собственной шкуре.

Как-то так.