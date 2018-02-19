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≡ Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.
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* drakon
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
разрушитель:
а какого цвета кофта???? розовая или фиолетовая???))))

А может жёлто - голубая. А ваще в КН сказали,что она Кардиган-
стырила. Так что всётаки? Такой шум - поднялся... :-o
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Гость
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я смотрю по всем сайтам её фотографии разместили.

* drakon
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Да я смотрю по всем сайтам её фотографии разместили.

Все лучшие силы ДВД - брошены на поиски кофты... :lol:
Профайл

Аноним
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вуареристы кругом подсматривают, тяжеловато..

"Вот оно чо, Михалыч!"... Это ж каким изощрённым вуайеристом надо быть, чтоб за тобой подглядывать... :lol:

§ Vital
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.02.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец , насильников, убийц, ворюг , взяточников дорпол, не кто не показывает фото не на одном сайте, причем на суде когда они сидят, уже готовенькие на блюдце. А тут девушку обьявили чуть ли не в всесоюзный розыск , где еще не доказан факт воровства. А может она отомстила , может ей там не заплатил директор - жмот. А ее теперь пальцем тыкают. Наверно следователю после, звезду присвоют и премию дадут. А девушку посадят лет на 10 с конфискацией.
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Товарищ Ын
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес..


Вот кто СССР разворовывал 8-)

Товарищ Ын
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все украли! Весь Март вынесла. А еще куртка кожанная. Пять. Нет - десять.
Спишут на бедную воришку всю недостачу на пару лет

555
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вдруг этот пост случайно читает кто-то, кто занимается такими вещами, помните, что воруя в небольших частных магазинчиках, вы воруете не у каких-то абстрактных людей, а либо у продавцов, которых видите перед собой (в большинстве магазинов, особенно магазинов одежды, уворованное вычитается из зарплаты продавца), либо у конкретного владельца, который пашет, как муравей, и получает с этого не такие большие деньги, как вам кажется.
Но мы стараемся не держать на вас зла. Человек есть человек, ему свойственно поддаваться соблазнам. Хотя работая продавцом очень легко стать мизантропом, я понял это на собственной шкуре.
Как-то так.

555
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СИЗО конечно не посадят, если сумма краденого имущества не будет превышать той суммы которая в соответствии с законом при краже будет считаться уголовно наказуемым.
Согласно статье 187 Уголовного кодекса РК, мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, – наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.
Незначительный размер – в статье 187 – стоимость имущества, принадлежащего организации, не превышающая десяти месячных расчетных показателей, или имущества, принадлежащего физическому лицу, не превышающая двух месячных расчетных показателей.
Ранее за мелкое хищение лицо привлекалось к административной ответственности, с 01.01.2015 года, за мелкое хищение предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 УК РК.

555
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все лучшие силы ДВД - брошены на поиски кофты...

Это урок, как можно "прославиться"! По факту вор должен сидеть в тюрьме...

Продавец
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из-за таких воришек и приходится периодически вкладывать деньги с зарплаты.По виду этой девушки и не скажешь,что она бедная.По крайней мере нарастить ресницы деньги нашлись.

архимед
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему так не раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления полицейские! Кражи в размере до 10 МРП пусть сами магазины и раскрывают! Для чего там охрана, камеры наблюдения? Полиции нужно раскрывать неочевидные, нераскрытые преступления, которые совершены в области путем взломов дверей, окон, решеток помещений через эту газету!

гость
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё начинается с мелких хищений,если они остаются безнаказанными,потом люди идут на более крупные кражи

1952/доктор СИЗО
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот порок идет на генном уровне. Дурная наследственность.Вот возьмем 112 ого. На фотографиях выглядит такой паинька. А у своих хозяевов, которые исправно платили ему зарплату. Коробки камазовские и отруби воровал. И сейчас гордится этим. Наверное ловили не раз. И разбирались по своему по мужицски!!! Вот теперь мстит им своими воспоминаниями. Как мелкий гаденыш.

Гость
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты




Отправлено: 20.02.18 - 02:08
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