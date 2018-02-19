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§ NG.kz
"Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казпочта", являясь социально-ответственной компанией, и оказывая общедоступные услуги на всей территории Казахстана, с 2014 года не повышала тарифы на целый ряд оказываемых услуг.
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§ dvb
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 19.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц назад отправил из Москвы в Кустанай письмо, заплатил как за авиа. Шло ровно три недели.
На сайте почты России смотрел по трекеру - на 6 день после отправки пришло в Кз, дальше видно на лошадях везли))
Профайл

707
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказное письмо в Россию 1700 тенге. Скоро откроется новый бизнес, будут письма в Челябинск возить на своей машине. А из Челябинска рассылать в другие города почтой России.

Олежка
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Учитывая все эти обстоятельства, с 1 февраля 2018 года Обществом принято решение об изменении тарифов на отдельные виды услуг почтовой связи, в частности, на пересылку почтовых отправлений внутри Казахстана авиатранспортом в зависимости весовой градации

Мутная какая-то ваша Почта. В цитате выше указано тарифы изменены только для "авиатранспорта", а если открыть тарифы по ссылке, то там еще и изменения для тарифа "наземный транспорт". А вообще кто не в курсе - отправка физ. лицом 50 гр. письма стоила 80 тенге, сейчас по новым тарифам 250 тенге за те же 50 гр. Получается повышение на 200 % . Вообще в шоке я !

§ сайлау курманов
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня налоги платил , совсем дешево взяли по 120 тг , в прошлый год по 200 была комиссия
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шолом вам
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отмечается, что в августе 2015 года произошла девальвация национальной валюты, что привело к увеличению курса доллара и евро по отношению к тенге почти в 2 раза.

а при чем тут это?
народ живет,не парится,тем более это наш компания, на кока кола.
Пусть тоже дедоларизуется.

77
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде тенге не зависит от доллара, евро и рубля. При чем тут девальвация интересно?

§ Добринцофф
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5821
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сегодня налоги платил , совсем дешево взяли по 120 тг , в прошлый год по 200 была комиссия

Мог бы из дома заплатить ,вообще бесплатно.
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Аноним
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Пусть тоже дедоларизуется.

Цитата:
77:
Вроде тенге не зависит от доллара, евро и рубля. При чем тут девальвация интересно?

Про СПЗ ещё раз прочтите. Как за международную пересылку почтовикам разных стран между собой рассчитываться??? В тенге??? Другие страны уже давно детенгезацию у себя провели 8-)

Казпочта
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:

Да, в тенге нужно оплачивать межнародные посылки.
Мы в 30 -и лучших стран в мире. Экспо,лимпиады, миротворческие всякие миссии. Тенге всегда стабильно "рост" показывает, независимо растет нефть или падает.

§ LaQosta
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
LaQosta


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 19.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарифы на пересылку почтовых отправлений необоснованно завышены. Я как клиент Казпочты хочу спросить: "откуда такие тарифы на пересылку мелкого пакета, и почему рассчитывается сумма сразу как за 500 г. (разницы нет к примеру 80 г. или 500 г.)., для отправки мелкого пакета весом 80 г. мы вынуждены платить 2650, а в России за отправку мелкого пакета такого же веса возьмут в пределах 1500 тенге (так как считают стоимость в зависимости от веса), разница почти в 2 раза. Китай вообще вагонами отправляет мелкие пакеты за копейки, у нас что самый дорогой бензин?" Раньше рассчитывали стоимость в зависимости от веса мелкого пакета, сейчас ставят перед фактом, платишь как за 500 гр. Ведь раньше же считали нормально до 100 г - одна цена, от 101 г до 250 г - другая цена ,от 251 г до 500 г - третья цена, а сейчас внедряют 401 способ нечестного отъема денег у населения.
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Не Казпочта
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казпочта:
Да, в тенге нужно оплачивать межнародные посылки.

Если вы отправляете из Казахстана, вы и оплатите в тенге, никто не спорит, но по международному тарифу.

§ Vital
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.02.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не Казпочта:

Как платить куда то, так сразу по международному тарифу. А как зарплату выдавать , так по местному тарифу. )))
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Гость
"Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 20.02.18 - 00:40
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