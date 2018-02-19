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§ NG.kz
Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу обратить внимание на pos-terminal. Сколько заезжаю в продуктовые магазины - отказываются принимать карты оплаты ,ссылаются на сбой сети и отказ операции,но при этом знаю точно что стоящие у меня в отделах терминалы всегда работают.
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Маркс
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?




Отправлено: 19.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Достаточно большого магазина на районе. У нас они называются супермаркетами, хотя на деле даже Астыкжан у нас супермаркет с натяжкой.

Это, сударь, у вас еще ножки молодые и вам семь верст не крюк, а бабушкам, дедушкам, школьникам пилить через весь район не в кайф. Или вот гости пришли, мы выпили и не хватило, пока через весь район пройдешь, тебя в трезвеватель заберут. А так выскочил в труселях, купил пива и назад в подьезд юркнул.
Цитата:
Сергей_я:
Но магазин на столько маленький, что идя домой мимо других более крупных магазинов, просто задумываешься что в том, возле дома может и не быть того, что нужно и приходится возвращаться назад.

Вы в курсе среднеарифметической величины? Вот так и маленькие магазины рассчитывают среднее количество товара исходя из среднего количества посетителей. Никто не хочет покупать вчерашний хлеб и прошлогоднее молоко. Если вы раз в год туда заходите, кто же на вас рассчитывать будет? Ходите и обрящете. Недаром вон и кандидаты в президенты РФ в один голос твердят:
«Хорошо, когда есть большие магазины, когда есть огромные торговые центры, но плохо, когда сокращаются магазины пошаговой доступности. Нужно обеспечить, развивать и сберегать малый и средний бизнес. Это условие нормальной, спокойной жизни горожан», — отметил Сергей Бабурин.

§ Victor Yang
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10307
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.02.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это вопрос не продвинутости пенсионеров, а недоразвитости кустанайских торговых точек, которые не принимают безнал.

Нееее. Боятся пенсионеры оплат картой как чёрт ладана. Им, кстати, никакие комиссии не страшны, пенсионерам нашим. Какие очереди выстраиваются на почте, чтобы коммуналку заплатить с комиссией 50-100 тенге за услугу.
Цитата:
Сергей_я:
Вспомните как в свое время ларьки убрали.

Ларьки попросту запретили.
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§ Victor Yang
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10307
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Далеко не всегда цена в "супере" лучше чем "у дома".

Может и не всегда, но очень часто, а разница может доходить до 20%.
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§ Сергей_я
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ларьки попросту запретили.

Ну не просто так же. Были причины. А нашим найти причину, это как 2 пальца об асфальт. Многие магазины сильно посдулись, когда им запретили торговать синькой в ночное время. Те, что не сдулись стали жить значительно хуже, но пока живут. Так что ИМХО это дело времени.
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Маркс
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?




Отправлено: 19.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие очереди выстраиваются на почте, чтобы коммуналку заплатить с комиссией 50-100 тенге за услугу.

Вот-вот. Про очереди еще никто не сказал. Какие очереди будут выстраиваться в маленьких магазинах с этими карточками. Встанет пять человек за хлебом с карточками, а шестой за сигаретами и все, туши свет. И ведь с карточкой не скажешь, что у тебя без сдачи.

Все-таки наличные деньги дают больше степеней свободы. Я уже не говорю про патовые ситуации, когда застрял в лесу или бензин кончился или на ночлег попроситься надо куда-нибудь. С карточкой оно как-то неспокойно ... вдруг вставить некуда.

житель восьмерки
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?




Отправлено: 19.02.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Многие магазины сильно посдулись, когда им запретили торговать


ты в маркете Народный работаешь? в восьмом? так его же закрыли давно, или нет?
в тридцати метрах живу и не знаю.

§ Сергей_я
Re: Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель восьмерки :
ты в маркете Народный работаешь? в восьмом? так его же закрыли давно, или нет?
в тридцати метрах живу и не знаю.

Работал лет 7-8 назад. Закрылись ага. Самый тупой супермаркет был, поэтому и закрылся. Щас там чет другое, а вывеска старая.
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Гость
Pos terminal очень часто не работают - кто за это отвечает?




Отправлено: 19.02.18 - 15:27
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