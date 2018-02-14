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§ NG.kz
Здравоохранение в Костанайской области собираются цифровизировать и оптимизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.02.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2018 года активно планируется цифровизация больниц, поликлиник и диспансеров в рамках государственного проекта «Безбумажная больница». Кроме того, ожидается оптимизация больниц и поликлиник. А попросту - их слияние.
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шутка юмора
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 18.02.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если человек согласился работать, то он работает как полагается, а не как получается.

это опять ты так думаешь? или утверждаешь?Цитата:
Бывалый:
Ты, если пойдешь программистом работать, скажешь "не, я программить не умею - я проектировщик ПГС, я буду вам тут вместо программ здания проектировать"? Ты как себе это представляешь?

А как на акиматовских учатся подскажи, уж больно интересно, откуда таких берут? Цитата:
Бывалый:
Вот также и, например, уролог: он же не будет, работая терапевтом, продолжать вести себя как уролог в плане профдействий.

Опять понесло? да любой узкопрофильный врач имеет знания среднего терапевта и всегда может помочь и должен

шутка юмора
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 18.02.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
При том, что и налоги, и взносы медстарха платятся из одних и тех же доходов.Поэтому проверка методом сопоставления.Хочешь получать медуслуги - платишь медстрах, значит и налоги придется уплатить соответственно.

Интересная логика, вообще-то нормально платятся налоги, от ЗП. Оттуда же и сумма взносов в медстрах рассчитывается. Опять не знал? :-x

Пресс-служба АО "НИТ"
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 19.02.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО «НИТ» сообщает, что Министерство здравоохранения РК администрирование систем осуществляет самостоятельно. В ответственности АО «НИТ» находится обеспечение отказоустойчивости оборудования (бесперебойность электропитания, кондиционирование).
Также во избежание дезинформации и дальнейших субъективных комментариев, просим принять к сведению, что за 2017 год простой серверного центра госорганов по инженерной инфраструктуре составил - 0 часов. Индекс доступности по инженерной инфраструктуре Серверного центра Государственных органов составил в 2017 году - 100 %.
С уважением, пресс-служба АО «НИТ».

Бывалый
Re: Здравоохранение в Костанайской области собираются...




Отправлено: 19.02.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
платятся налоги, от ЗП

Не только от зп.
Опять не знал?Цитата:
Пресс-служба АО "НИТ"
В ответственности АО «НИТ» находится обеспечение отказоустойчивости оборудования

В безответственности этого АО она находится...
И речь шла не про администрирование самих систем (ИС) минздрава (функциональная часть), а про СУБД и каналы связи.
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