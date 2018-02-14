Бывалый:

Если человек согласился работать, то он работает как полагается, а не как получается.

Бывалый:

Ты, если пойдешь программистом работать, скажешь "не, я программить не умею - я проектировщик ПГС, я буду вам тут вместо программ здания проектировать"? Ты как себе это представляешь?

Бывалый:

Вот также и, например, уролог: он же не будет, работая терапевтом, продолжать вести себя как уролог в плане профдействий.