Цитата: Сергей_я:

Достаточно большого магазина на районе. У нас они называются супермаркетами, хотя на деле даже Астыкжан у нас супермаркет с натяжкой.

Это, сударь, у вас еще ножки молодые и вам семь верст не крюк, а бабушкам, дедушкам, школьникам пилить через весь район не в кайф. Или вот гости пришли, мы выпили и не хватило, пока через весь район пройдешь, тебя в трезвеватель заберут. А так выскочил в труселях, купил пива и назад в подьезд юркнул.

Цитата: Сергей_я:

Но магазин на столько маленький, что идя домой мимо других более крупных магазинов, просто задумываешься что в том, возле дома может и не быть того, что нужно и приходится возвращаться назад.

Вы в курсе среднеарифметической величины? Вот так и маленькие магазины рассчитывают среднее количество товара исходя из среднего количества посетителей. Никто не хочет покупать вчерашний хлеб и прошлогоднее молоко. Если вы раз в год туда заходите, кто же на вас рассчитывать будет? Ходите и обрящете. Недаром вон и кандидаты в президенты РФ в один голос твердят:

«Хорошо, когда есть большие магазины, когда есть огромные торговые центры, но плохо, когда сокращаются магазины пошаговой доступности. Нужно обеспечить, развивать и сберегать малый и средний бизнес. Это условие нормальной, спокойной жизни горожан», — отметил Сергей Бабурин.