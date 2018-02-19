Цитата: неравнодушная:

Пару лет назад девушка уехала в Челябинск, где устроилась продавцом в магазин., то есть здесь она не могла это сделать?

Вы не поверите, но в Россию едут не потому что там есть то, что нет тут. И там не все русские казахи работают на элитных профессиях. Разница в том, что там просто возможно жить, работая продавцом. А тут нет. Тут только выживать, жить не получится.