362 Re: Медальный зачет Олимпиады. #5







Отправлено: - 23:46 Цитата: ордынец:

Серебро для Родченкова,бронзу для Макларена - какая-то неизвестная сборная лыжников за сегодня отвесила два отличных пинка лжесвидетелям WADA.

Сглазил ты, Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой завоевала бронзу Игр ы Корее. И еще несколько дней назад хотелось плакать от счастья. Которое длилось, увы, не так долго, как хотелось. Сегодня утром, 18 февраля, СМИ со ссылкой на источники, приближенные к ситуации сообщили о положительный допинг-пробе Александр Крушельницкого. у тех лыжниц скорее всего то же допинг.