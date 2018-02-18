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§ NG.kz
"Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае прошли народные гуляния
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организаторы написали сценарий Масленицы с казахстанским уклоном. Людей собралось много, хотя до кульминации праздника - сожжения чучела - оставалось добрых два часа на морозе. Погода выдалась не самая весенняя, но костанайцев это не остановило.
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гость
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...




Отправлено: 18.02.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
весна ранняя или поздняя будет?????

§ 112
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне шашлык принесли оттуда, сам в этом году не ходил уже..
В Рудном говорят все классно было..
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§ 112
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было свою суженную на конкурс блинов отправить, второе место точно было бы..
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§ drakon
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на столб никто не лазил чтоли?... :lol:
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555
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...




Отправлено: 18.02.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А на столб никто не лазил чтоли?...

Всё хорошо, вашими молитвами...........

***Archangel***
Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае...




Отправлено: 18.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходил в центр только ради столбика((( не было столбикав хотел было влезать, да полиция сказала что на фонарных столбах есть кому лампочки менять, отогнали в сторонку, обозвали пьяным, так и ушел во свояси не солоно хлебавши!!! Всем хорошего настроения!!! Всех с Масленицей!!!
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