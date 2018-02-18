***Archangel*** Re: "Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае... #6







Отправлено: - 23:06 Ходил в центр только ради столбика((( не было столбикав хотел было влезать, да полиция сказала что на фонарных столбах есть кому лампочки менять, отогнали в сторонку, обозвали пьяным, так и ушел во свояси не солоно хлебавши!!! Всем хорошего настроения!!! Всех с Масленицей!!!