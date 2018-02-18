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≡ Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После первого этапа Казахстан уверенно шёл на первом месте в эстафете. В тот момент страну представлял Алексей Полторанин (ВКО), после которого на трассу вышли Евгений Величко, Денис Волотка (оба – Акмолинская область) и Виталий Пухкало (Костанай)
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Народный контроль
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 16:03
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок шикарный ))
Но Полторанин все же молодца.
Ждем его на 50 -ке.

FOMA
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам

Странно! Наверно они лидировали параллельно олимпийской лыжне, за бортиком.

§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Заголовок если в футболе то прозвучит так - Я был лидером и бил по пустым воротам, но мяч сам не попал..
Кто это придумывает?
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§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще кто так комментирует и пишет, как будто он оправдывается перед Елбасы зараннее?
Раз продули, значит продули..
Какая там к чьерту уверенность и лидируещее некоторое время первое место?
Попросту тактический маневр противников, дать на время первое место, чтобы потом отобрать его с лихвой.
И промашка наших тренеров.
В эстафете это обычная практика, кого на первый этап, кого на последний выпустят..
На последнем например может ехать Бьерн Дален, так он бы все первые места у всех позабирал..
Думать нужно головой, чтобы не создавать такие заголовки и тем более писать про это в таком ракурсе, умалчивая про блестящую тактику соперников..
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§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По шахматному, мы уверенно пошли сразу Канем Же-Аш3, вроде уверенные и на первом месте и первым ходом..
И все равно проиграли..
А ведь все шло с первого хода к выигрышу..
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362
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни че мы держимся на 24 месте, молодцы! Советская школа! так держать!

§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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ордынец
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

Цитата:
112:

два ... это сила!да!

362
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 21:42
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
два ... это сила!да!

Странно, что ты так и не научился не то что логически мыслить, а и правильно считать..
С тобой нас 3(три)..
Профайл

вот те на...
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рано мы радовались,Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой завоевала бронзу Игр ы Корее. И еще несколько дней назад хотелось плакать от счастья. Которое длилось, увы, не так долго, как хотелось. Сегодня утром, 18 февраля, СМИ со ссылкой на источники, приближенные к ситуации сообщили о положительный допинг-пробе Александр Крушельницкого.

§ saba
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 18.02.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонки мы не смотрим,но зато ехидничаем. Просто, так, чтобы поумничать. Вообще то позади остались многие страны, в том числе и Австрия и США, ну всех перечислять не буду, смотреть надо, чтобы высказываться. А гонка была очень интересная.
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362
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот те на...:
Рано мы радовались,Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой завоевала бронзу Игр ы Корее. И еще несколько дней назад хотелось плакать от счастья. Которое длилось, увы, не так долго, как хотелось. Сегодня утром, 18 февраля, СМИ со ссылкой на источники, приближенные к ситуации сообщили о положительный допинг-пробе Александр Крушельницкого.

Почему такие упертые? их же наказали за это, что они хотят доказать этим, что употребляли и будем употреблять? или уже до того подсели что не могут без этого даже в керлинге?
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