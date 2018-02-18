112 Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали... #5





(Пользователи) Сообщений: 9499

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:20 Вообще кто так комментирует и пишет, как будто он оправдывается перед Елбасы зараннее?

Раз продули, значит продули..

Какая там к чьерту уверенность и лидируещее некоторое время первое место?

Попросту тактический маневр противников, дать на время первое место, чтобы потом отобрать его с лихвой.

И промашка наших тренеров.

В эстафете это обычная практика, кого на первый этап, кого на последний выпустят..

На последнем например может ехать Бьерн Дален, так он бы все первые места у всех позабирал..

Думать нужно головой, чтобы не создавать такие заголовки и тем более писать про это в таком ракурсе, умалчивая про блестящую тактику соперников..