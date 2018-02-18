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§ NG.kz
В костанайских домах газ горит красным цветом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже в течение нескольких дней горит газ красным пламенем, счетчик бежит, а нагрев маленький! Опять что-то выдумывают с газом, как в частные руки отдали, полный бардак стал!
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казтрансгазаймак
Re: В костанайских домах газ горит красным цветом




Отправлено: 18.02.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально горит. Так надо.

§ Добринцофф
Re: В костанайских домах газ горит красным цветом
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.18 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЗТБ всё норм.синий.
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Гость
В костанайских домах газ горит красным цветом




Отправлено: 19.02.18 - 02:32
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