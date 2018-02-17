Цитата: Рутений:

Хм...

Попробую обьяснить тебе, как полагается, на пальцах. Похоже по другому никак..

Давечи, соседка моя жалилась, что баурсаки не умеет печь. Она и готовить не умеет, но главное что баурсаки. С высшим образованием, работала в госструктуре, пока не уволили. Но баурсаки у ней не получаются. Вообще никак.

А у мамы ейной, кстати, всю жизнь живущей в дальнем ауле, и всю жизнь проработавшей то дояркой, то скотником, получаются великолепные баурсаки.

При чем здесь высшее образование, ты спросишь? А при том, что может соседке и высшее образование то и не нужно было вовсе...

Осталась бы в деревне, научилась бы пекти баурсаки и была бы вполне счастлива. И не мучила бы, как и ты, свою голову вопросами, которые не в силах уразуметь..

Кто на что учился, теперь мы будем сами решать свою судьбу, учить своих детей в престижных вузах Европы Америки, занимать должности, а вы просто можете коментировать в таких газетенках и тихо завидовать и вспоминать свое былое величие и упущенные возможности.