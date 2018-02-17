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≡ Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские вузы отбирают казахстанских школьников, а самых талантливых приглашают к себе на учёбу. Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей, а потом вручают им сертификаты на бесплатное обучение, говорится в запросе сенатора.
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образование не играет значения
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в правительстве только у Назарбаева нет Российского образования. В 1960 — окончил ПТУ № 22 г. Днепродзержинск. В 1967 окончил ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате и все, и наверное единственный в правительстве, не знает Английского.

Рутений
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
думай прежде чем говорить:

Хм...
Попробую обьяснить тебе, как полагается, на пальцах. Похоже по другому никак..
Давечи, соседка моя жалилась, что баурсаки не умеет печь. Она и готовить не умеет, но главное что баурсаки. С высшим образованием, работала в госструктуре, пока не уволили. Но баурсаки у ней не получаются. Вообще никак.
А у мамы ейной, кстати, всю жизнь живущей в дальнем ауле, и всю жизнь проработавшей то дояркой, то скотником, получаются великолепные баурсаки.
При чем здесь высшее образование, ты спросишь? А при том, что может соседке и высшее образование то и не нужно было вовсе...
Осталась бы в деревне, научилась бы пекти баурсаки и была бы вполне счастлива. И не мучила бы, как и ты, свою голову вопросами, которые не в силах уразуметь..

362
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
Хм...
Попробую обьяснить тебе, как полагается, на пальцах. Похоже по другому никак..
Давечи, соседка моя жалилась, что баурсаки не умеет печь. Она и готовить не умеет, но главное что баурсаки. С высшим образованием, работала в госструктуре, пока не уволили. Но баурсаки у ней не получаются. Вообще никак.
А у мамы ейной, кстати, всю жизнь живущей в дальнем ауле, и всю жизнь проработавшей то дояркой, то скотником, получаются великолепные баурсаки.
При чем здесь высшее образование, ты спросишь? А при том, что может соседке и высшее образование то и не нужно было вовсе...
Осталась бы в деревне, научилась бы пекти баурсаки и была бы вполне счастлива. И не мучила бы, как и ты, свою голову вопросами, которые не в силах уразуметь..

Кто на что учился, теперь мы будем сами решать свою судьбу, учить своих детей в престижных вузах Европы Америки, занимать должности, а вы просто можете коментировать в таких газетенках и тихо завидовать и вспоминать свое былое величие и упущенные возможности.

ордынец
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
думай прежде чем говорить:
отсеивают на ент

Интересно, а где те тогда которых не отсеяли. Судя по всему у них вообще жизнь не удалась? Так ведь получается из твоего песнопения. Как так? Это видимо они в Таза Жол оправдывают программу образования метлами, лопатами и кирками?

ордынец
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
образование не играет значения:

Ну хоть кто то ником обозначил правду о Казахстане. :lol:

362
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
думай прежде чем говорить:
отсеивают на ент

Интересно, а где те тогда которых не отсеяли. Судя по всему у них вообще жизнь не удалась? Так ведь получается из твоего песнопения. Как так? Это видимо они в Таза Жол оправдывают программу образования метлами, лопатами и кирками?

их скоро дополнят выпускники престижных Российских вузов, у нас будет строится много дорог.
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