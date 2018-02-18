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§ NG.kz
Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область) во время празднования Масленицы мужчина упал со столба. Как пишет "Газета Кемерова", молодой человек вызвался проходить испытание первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска.
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Аладьев
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот блин! Чуть не упал. :-(

неравнодушная
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:46
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масленицу запретить, столбы спилить.
Но самое интересное-каким боком к нам эта новость?

Народный контроль
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А страховка где была? Это же откровенное нарушение техники безопасности! На татаро-башкирском сабантуе ребят страховали страховочными канатами. Или по российскому обыкновению прежде всего намаслились ???

Пеньковский
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ни чё. Как говорится, первый блин комом. За то теперь он приз получит, глядишь ещё и микроволновка обломится. А организаторов праздника привлечь к ответственности, за предоставление услуги не отвечающей требованиям безопасности.

любопытный
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

вчкушка, ты завалишь уже свой желчный рот блинами?

§ КГСПС
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.02.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то сдаётся мне, казачок то засланый! Это во сколько они праздновать начали, если в 10:38 новость уже появилась у нас? Прошлогодний фейк похоже.
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аншлаг и ко
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы




Отправлено: 18.02.18 - 13:19
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1384
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 18.02.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вацап уже присылали видео чуть более подробное с самим моментом падения в деталях... Ужас просто...
Как бы то ни было - всех православных форумчан с начало Великого Поста!
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