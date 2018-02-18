Пеньковский Re: Мужчина сорвался с вершины столба на праздновании Масленицы #5







Отправлено: - 11:11 Ну ни чё. Как говорится, первый блин комом. За то теперь он приз получит, глядишь ещё и микроволновка обломится. А организаторов праздника привлечь к ответственности, за предоставление услуги не отвечающей требованиям безопасности.