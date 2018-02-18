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§ NG.kz
Медальный зачет Олимпиады.
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идет 10 день Зимних Олимпийских Игр в Пхеньчхане. И вот таблица первой десятки. Казахстан на 23-м месте.
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§ 112
Re: Медальный зачет Олимпиады.
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Сестра Шипулина оказывается выигрывает золото для Западных стран..
Да уш..
Говорит что не пригодилась она в России..
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§ 112
Re: Медальный зачет Олимпиады.
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом Словакия на 14м месте, благодаря ей, Казахстан на 24м..
Ну и слава Аллаху что так..
Профайл

§ 112
Re: Медальный зачет Олимпиады.
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия ладно, там спорт и все такое налажено.
Но вот как Голландия то идет, или Нидерланды, там 98 процентов геев и лесбиянок..
Остальные туристо..
Вот это сила..
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ордынец
Re: Медальный зачет Олимпиады.




Отправлено: 18.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серебро для Родченкова,бронзу для Макларена - какая-то неизвестная сборная лыжников за сегодня отвесила два отличных пинка лжесвидетелям WADA.
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