112 Re: Медальный зачет Олимпиады. #3





(Пользователи) Сообщений: 9470

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:54 Германия ладно, там спорт и все такое налажено.

Но вот как Голландия то идет, или Нидерланды, там 98 процентов геев и лесбиянок..

Остальные туристо..

Вот это сила..