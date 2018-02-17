632 Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика #7







Отправлено: - 12:22 Наша независимость, неразрывно связано с этим человеком, мы свободный, разве этого мало? У нас есть такая прекрасная столица, у нас международный банк ядерного топлива, у нас будет МФЦ, провели ЭКСПО, Универсиаду, Азиаду, через нас проходит шелковый путь и через Россию и в обход России, строятся новые предприятия, и многое другоев конце концов меня не обзовет ни кто чуркой или калбитом в моей любимой родине и это все наш президент.