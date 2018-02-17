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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Основная работа - физическая и эмоциональная нагрузка - каждый день думать, а что еще сделать, чтобы страна стала лучше, что еще сделать, чтобы твою страну уважали больше, что еще сделать, чтобы людям стало легче жить", - отметил президент.
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Серж
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 17.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык,от думок уже бы пора и к делам перейти..

Иолис
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 17.02.18 - 23:09
Комментарий удален модератором.

456
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой народ- моя родня, я без мысли об народе не могу прожить и дня. Мажу утром бутерброд, сразу мысль, а как народ :lol: (Л.Филатов)

Иолис
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В мире есть две вещи, которые не выбирают: родители и президент Казахстана»

§ сайлау курманов
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.02.18 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это уже не шутка , оскомина или притча Код:
Вам столько лет, а Вы еще тут", - пошутил Президент.
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ордынец
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коней на переправе не меняют.
А переправа у нас до 2030 и даже 2050.

632
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша независимость, неразрывно связано с этим человеком, мы свободный, разве этого мало? У нас есть такая прекрасная столица, у нас международный банк ядерного топлива, у нас будет МФЦ, провели ЭКСПО, Универсиаду, Азиаду, через нас проходит шелковый путь и через Россию и в обход России, строятся новые предприятия, и многое другоев конце концов меня не обзовет ни кто чуркой или калбитом в моей любимой родине и это все наш президент.

§ КГСПС
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 402
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
632:

От того, что поменял местами цифры в своём нике, ума не прибавилось.
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Гость
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
632:
632

Прогиб отличный, зачёт :-P

§ elektron
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 901
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вроде тоже его раскрыл :-) здесь если что во флуде выставил тоже 8-)

[Исправлено: elektron, 18.02.2018 - 08:31]
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Читатель 1
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#7 - банк ядерного топлива-то причём??))), смотри...накаркаешь - всё сглазишь

ордынец
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
632:
ни кто чуркой или калбитом в моей любимой родине

Эхъ ты, а надо что бы и за пределами не называли. Ты лично что для этого сделал? Судя по всему наоборот усугубляешь.

* drakon
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
#7 - банк ядерного топлива-то причём??))

Он имел ввиду - Полигон для Захоронения Ядерных Отходов... :-o
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Гость
Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 15:24
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