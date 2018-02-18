Рихард Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от... #3







Отправлено: - 14:57 Этому способу уже куча лет, так же как и решению. Проволокой удлиняешь контакты и в розетку. Это как? а то что контакты замкнуты это ничего? тут хоть заудлиняйся цепь уже замкнута. будет короткое замыкание.