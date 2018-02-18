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§ NG.kz
Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от видеоигр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современные игровые консоли имеют встроенную функцию родительского контроля. Однако технически подкованные дети спокойно могут обойти блокировку и продолжать играть. Чтобы решить проблему, японка использовала обычный замок.
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§ Инквизитоp
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 18.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому способу уже куча лет, так же как и решению. Проволокой удлиняешь контакты и в розетку
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§ 112
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Современные дети Епонии такие правильные, что не догадаются купить и приделать второй шнур и втихушку играть..
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Рихард
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...




Отправлено: 18.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому способу уже куча лет, так же как и решению. Проволокой удлиняешь контакты и в розетку. Это как? а то что контакты замкнуты это ничего? тут хоть заудлиняйся цепь уже замкнута. будет короткое замыкание.

§ 112
Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от видеоигр
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 15:06
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