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≡ Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские вузы отбирают казахстанских школьников, а самых талантливых приглашают к себе на учёбу. Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей, а потом вручают им сертификаты на бесплатное обучение, говорится в запросе сенатора.
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Народный контроль
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 14:14
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 901
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
М::
Это называется глобализация, сейчас нет такого понятие мое твое, ты можешь быть гражданином РК и иметь 51% акции к примеру завода Мерседес,

Ну так назови мне хоть одного? Имя!
Цитата:
М::
немцы же не обижаются, просто так сложилось что вся передовая технология на Английском языке и работает по их правилам соответственно требует и инженерное обслуживание, специалистов соответственно их квалификации

Что за чушь. Не скажу про автоиндустрию, хотя думаю там не иначе, особенно после скандалов. Но мы делаем на каждую страну по её требованию свой сертификат или сертификаты, будь то Россия, Белоруссия, Украина или Казахстан, но всю на русском
:lol: 8-)
ПС: при желании английская и немецкая версия доступна, а при большом желании и на персидском или персиш, ... :-P

[Исправлено: elektron, 18.02.2018 - 09:18]
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ответка
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 14:15
Комментарий удален модератором.

Рутений
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 18.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Может быть в Златоусте по меньше бурьяна будет по улицам. А то сноху из роддома ездили забирать так что бы в роддом зайти пришлось бурьян руками раздвигать.

Всмысле вместо того чтобы ехать в роддом вы где-то по кущерям шарохались? А это как-то связано с тем что ты любишь описывать про настойку боярышника?
К чему этот коммент?
Ничего не понятно...Цитата:
Народный контроль:
Читать и писать на латинице по казахский даже намного легче.

И где ты пишешь по казахский? Дай почитать. Может хоть там что-нибудь умное и понятное пишешь...

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но мы делаем на каждую страну по её требованию свой сертификат или сертификаты, будь то Россия, Белору

Налаженное производство..
Ну никто в здравом уме на русском бы не позволил создать раннее эту технологию в Германии..
И не дали даже бы..
Это совершенно разные вещи..
А теперь мерсы собирают в разных странах если, то хоть на инопланетянском..
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Гость
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы




Отправлено: 18.02.18 - 15:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы




Отправлено: 18.02.18 - 15:26
Комментарий проходит проверку.
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Страница 8 из 8«1...678
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