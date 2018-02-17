Цитата: М::

Это называется глобализация, сейчас нет такого понятие мое твое, ты можешь быть гражданином РК и иметь 51% акции к примеру завода Мерседес,

Ну так назови мне хоть одного? Имя!

Цитата: М::

немцы же не обижаются, просто так сложилось что вся передовая технология на Английском языке и работает по их правилам соответственно требует и инженерное обслуживание, специалистов соответственно их квалификации

Что за чушь. Не скажу про автоиндустрию, хотя думаю там не иначе, особенно после скандалов. Но мы делаем на каждую страну по её требованию свой сертификат или сертификаты, будь то Россия, Белоруссия, Украина или Казахстан, но всю на русском



ПС: при желании английская и немецкая версия доступна, а при большом желании и на персидском или персиш, ...



[Исправлено: elektron, 18.02.2018 - 09:18]