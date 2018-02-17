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§ NG.kz
Основам программирования детей будем обучать уже в начальных классах – Жумагалиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31528
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется обучать детей IT уже в начальных классах, сообщил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Он рассказал, что учебная программа в школах будет изменена.
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Аноним
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я до 36ти лет не имел понятия что такое комп..

Дорогуша, ты и сейчас не знаешь что такое комп...
Для тебя это - печатная машинка, которая транслирует твоё невнятное блеянье типа "...как его там..." и "...ну как я и говорил..." в букафки на форуме НГ.

шутка юмора
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 17.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну бывалый, ты меня всё больше удивляешь! :lol: :lol: :lol: Цитата:
Бывалый :
Мыслят нынче аналитики и архитекторы.

То есть такие как ты не мыслят, хотя и не удивительно...Цитата:
Бывалый :
Им не надо мыслить

Цитата:
Бывалый :
Программирование давно уже ремесло, а никакое не искусство

Вот тут поподробнее плиз :) Когда это было ремеслом или им стало, ну про искусство само сабой! :lol: 8-)

§ Victor Yang
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10302
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АЙтишница:
Теоретическое программирование , комбинаторная математика, теория алгоритмов, теория автоматов, синтаксис и семантика языков программирования. умение самому писать компилляторы и т.д. В просто использование уже имеющегося средства -это не самое важное знание в этой области. Про киберзащиту - это больная тема о ней в школе вряд ли говорят. и кстати без английского языка в программировании делать просто

Воу, палегше! Вы о чём?? Кто собирается делать из младшеклашек программистов? Азы им дать хотят, принципы, Бейсик максимально - и то не факт. Там задачи будут стоять вроде Hello, world! - не более.
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§ Victor Yang
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10302
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.02.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Нафига это обыкновенному пхп-кодеру прикладух-вебморд к бд?
Как это ускорит его работу и соответственно поможет зарабатывать больше денег?

Айтишница, скорее всего, только по образованию таковая - в вузах же все это учат и потом в дипломе затрагиваются все стороны проекта, вплоть до экономики. И у студентов формируется такое представление о работе.
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§ elektron
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.02.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АЙтишница:
и кстати без английского языка в программировании делать просто нечего!

А вот знание языков тут причём? Разве что по Basic немного было.
Но Assembler, C - Derivate, на знание языка как то знаете, ну ни как не отражается. не говоря про умерших и действующих SPS, но это не программирование, а управление.
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* Медный
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.02.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

какое развитие, таковы и мысли ;-)
1. критерий зависти? 2. аргументация 5 летнего (возраст не показатель ума)
ну и как обычно всё мимо кассы, как говорят некоторые барышни форума (со всем моим уважением к ним) ты снова издал звук в лужу
:lol: по сути есть что сказать?

[Исправлено: Медный, 18.02.2018 - 01:48]
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Аноним
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 18.02.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
по сути есть что сказать?

А у него когда-нибудь было по сути? Что с убогого спрашивать? Не скажет он - по сути, только словоблудить горазд.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 18.02.18 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так в статье про школы начали а ВУЗами продолжили)))
Меня всегда потрясает какой то "узкоколейный" подход к понятию программирование.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 18.02.18 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы? ! Не с Луны же свалились, самая точная документация и описание всего, что касается программирования, устройств и т.д. составляется на английском языке, все остальное -переводы которые часто бывают не точными. Забыли наверное времена когда русской Винд и в помине то не было.

АЙтишница
Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных...




Отправлено: 18.02.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вынуждена вас разочаровать , стаж работы в этой самой обширной области очень солидный, в том числе международная квалификация. Скорее сложно говорить о науке когда это касается деток в школе. А школы программирования, научной школы как и кадров в Казахстане нет. Те же справки в ЦОН и т.д. -систему разрабатывали и внедряли американцы, что очень заметно по качеству работы, особенно в части стыковки баз по регионам, и по разным ведомствам. Формат данных, СУБД этих бах в других странах используется просто для обучения студентов , но не для очень серьезной работы.
Ну, остается надежда, что наступит время , когда в школах появятся компьютеры самые крутые и с соответствующим ПО,дети то растут их надо обучать с опережением. Как и растут студенты. В ВУЗах, кстати, немало просто простаивающих компьютерных классов, то ли учить нечему, толи обучать -некому. Дали бы уж технике отработать свое и использовать ее по полной.
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