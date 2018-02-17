АЙтишница Re: Основам программирования детей будем обучать уже в начальных... #24







Отправлено: - 02:29 Вынуждена вас разочаровать , стаж работы в этой самой обширной области очень солидный, в том числе международная квалификация. Скорее сложно говорить о науке когда это касается деток в школе. А школы программирования, научной школы как и кадров в Казахстане нет. Те же справки в ЦОН и т.д. -систему разрабатывали и внедряли американцы, что очень заметно по качеству работы, особенно в части стыковки баз по регионам, и по разным ведомствам. Формат данных, СУБД этих бах в других странах используется просто для обучения студентов , но не для очень серьезной работы.

Ну, остается надежда, что наступит время , когда в школах появятся компьютеры самые крутые и с соответствующим ПО,дети то растут их надо обучать с опережением. Как и растут студенты. В ВУЗах, кстати, немало просто простаивающих компьютерных классов, то ли учить нечему, толи обучать -некому. Дали бы уж технике отработать свое и использовать ее по полной.