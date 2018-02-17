Цитата: Vital:

Отказать он акимату не мог, с ними еще работать надо.

Вот к тому всё и сводится. Я об этом и писала.



Цитата: Vital:

Он не стал на работников вешать

Виталь, таких мало, увы. Думаю, тебе есть с кем его сравнивать. Молодец он! чего еще сказать.

Отношение работников к таким руководителям в разы отлично: люди на деле видят и ощущают заботу. И к работе, однозначно, отношение уже иное.