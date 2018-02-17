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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31528
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Основная работа - физическая и эмоциональная нагрузка - каждый день думать, а что еще сделать, чтобы страна стала лучше, что еще сделать, чтобы твою страну уважали больше, что еще сделать, чтобы людям стало легче жить", - отметил президент.
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Серж
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 17.02.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык,от думок уже бы пора и к делам перейти..

Иолис
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 17.02.18 - 23:09
Комментарий удален модератором.

456
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой народ- моя родня, я без мысли об народе не могу прожить и дня. Мажу утром бутерброд, сразу мысль, а как народ :lol: (Л.Филатов)

Иолис
Re: Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика




Отправлено: 18.02.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В мире есть две вещи, которые не выбирают: родители и президент Казахстана»
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