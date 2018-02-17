NG.kz Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:22 "Основная работа - физическая и эмоциональная нагрузка - каждый день думать, а что еще сделать, чтобы страна стала лучше, что еще сделать, чтобы твою страну уважали больше, что еще сделать, чтобы людям стало легче жить", - отметил президент.

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