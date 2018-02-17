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≡ "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стороне обвинения стало известно о 28 миллионах тенге, который были на счету Аханова. Их наличие бывший полицейский объяснил просто – помог знакомому. Якобы в 2016 году к нему обратился товарищ с просьбой обналичить деньги.
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БС
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы определитесь, то ли он подполковник, то ли полковник. Это разные звания, а между ними у сотрудников годы и годы работы.

пэтриот
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Еркетаев – он же ботаник! Домашний прилизанный мальчик! У меня не было о нём таких представлений! О том, что он занимается кражами нефти, я знать не

Станиславский вместо обычного -не верю ! побежал бы к Аханову с криком ,,талант,, жать руку

Народный контроль
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Рахат,загремел ты под фанфарами.

§ 112
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90х так выглядели рэкетиры боксерманчики..
Вообще нашей полиции не мешало бы ввести какой нибудь дресс код на показ лица своих сотрудников..
Жан Рено, Жейсон Стетем, это киношные образы полицейских все таки..
Профайл

Ценитель искусства
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
БС:
Вы определитесь, то ли он подполковник, то ли полковник. Это разные звания, а между ними у сотрудников годы и годы работы.

Совсем уже неважно, в каком он звании был. Все равно аннулируют звание до рядового после суда. Артист настоящий. Даже гримировать не надо, что бы снимать в детективных сериалах. Только вот кого? Подскажите, пожалуйста.

Ценитель искусства
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот подумал, может он сыграет самого себя? Честного п/полковника? Жизнь, полную соблазнов, и выгодных предложений. Все вижу, как все воруют, и ни во что не вмешиваюсь. А я вот, стою, уперся рогами в землю. Честный и справедливый. Жду, пока на пенсию отправят.

362
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Эх Рахат,загремел ты под фанфарами.

с него брали пример наши молодые менты, пример успешности, вроде и бандитов ломает и себя не забывает, и до генерала недалеко и семью обеспечил сам из простых аульных пацанов, работает по уму, а видишь как, всего не просчитаешь, наверное раньше смеялся над неудачниками, сам попался, как мелки пацан.

сотик
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень честный, порядочный, доброжелательный,
грамотный специалист, примерный семьянин, нас-
тоящий полковник полиции РК. Не зря о нем так
тепло отзывался в своих статьях С.Киселев.
Случившееся с ним-происки завистников.
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