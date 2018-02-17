Цитата: БС:

Вы определитесь, то ли он подполковник, то ли полковник. Это разные звания, а между ними у сотрудников годы и годы работы.



Совсем уже неважно, в каком он звании был. Все равно аннулируют звание до рядового после суда. Артист настоящий. Даже гримировать не надо, что бы снимать в детективных сериалах. Только вот кого? Подскажите, пожалуйста.