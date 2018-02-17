Цитата: ert:

сам я казах, есть дети, но в будущем я планирую их от

Хех..

Почему в будущем, а говоришь об этом сейчас?

Просто нравится ныть?

Да, коррупция, да, всякие Добринцоффы повышают цены, как и водятелы, как и учителя, врачи, стоматологи..

Но жизнь такая именно потому, потомушта ты ее тут таковой создал и не нужно пытаться обелять себя и говорить какой ты тут Святой, обвиняя при этом вмех остальных..