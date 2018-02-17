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≡ Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России – сенатор Бахтиярулы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские вузы отбирают казахстанских школьников, а самых талантливых приглашают к себе на учёбу. Они организуют различные конкурсы и уже с раннего возраста отбирают детей, а потом вручают им сертификаты на бесплатное обучение, говорится в запросе сенатора.
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§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
придать русскому языку не статус языка межнационального общения, а как второму гос язы

Хех..
Каким образом язык был причиной необразованности?
В Америках не знают русского, в Европах многие ученые и что, они от этого не умеют производить мерседесы или всякие Теслы?
По моему такой глупости я еще не слыхал..
Профайл

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так вообще все верно..
Наши преподаватели озверели вообще..
Как и учителя, врачи, полицейские..
Все делают деньги деньги и еще раз деньги, на товар всем плевать..
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Читатель 1
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто уезжает на учёбу??))) (по национальности). Очень интересно статистику посмотреть, может в ней и ответ??

ваще
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Каким образом язык был причиной необразованности?


ну смешно с тобой. тема про утечку мозгов..
ты про необразованность. мог про планету Марс вспомнить. про синусоиду в пространстве
ну как тебя серьезно после этого можно воспринимать в разговоре.
последний раз реагирую на провокацию с твоей стороны. больше не буду.
отрабатывай дальше.

§ yudjin
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.02.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пусть и дальше рухнамой на латинице занимаются, вместо реального развития образования, медицины, промышленности...
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Гость
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если будет там 400 косарей, а у нас 250 за год обучения, ничего ровным счётом не изменится, проценты будут точно такие же.

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
последний раз реагирую на

А и не надо реагировать, развивая языковую тему в каждой ветке..
Язык тут ни при чем..
А то епонцы были бы тобой признаны совсем тупыми, ведь у них нет вообще понятий ни о каких языках кроме своего..
А ведь же и со знанием епонского что то умеют..
Дело не в языке, дело в образовании..
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ert
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сам я казах, есть дети, но в будущем я планирую их отправить учиться и жить в рф, так как тут в кз нет никакого будущего, полная коррумпированность власти, застой в экономике, постоянные подорожания всего что есть, через 10 лет эти цифры будут совсем заоблачными, пусть хоть дети будут жить нормально, спасибо нынешнему государству, правительству за такую жизнь, а для кого то просто выживание

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Беда давно уже пришла.

Хм..
Расскажи поподробней о своей личной беде..
У меня племянница в Троицк в этом году уезжать должна, как пример.
И теперь покажи, как это отразилось на тебе, что ты лично как то там по ощЮщениям почувствовал беду от этого..
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§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз, у нас рынок, одна страна с Российской Федерацией, если все начнут выезжать учиться, то наши коммерсанты скинут цены и пойдут на какие то уступки.
Нет, так и не надо, пусть выезжают и пусть учатся там где дешевле и разнообразнее..
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Андрей
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжайте в РФ, пока еще это возможно! В РК нет будушего, коррупция ВСЕ захватила...

Еркен
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно! Пусть отдают 3 миллиона те кто здесь учились в школе!!

пэтриот
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ert
сам я казах, есть дети, но в будущем я планирую их отправить учиться и жить в рф, так как тут в кз нет никакого будущего, полная коррумпированность власти, застой в экономике, постоянные подорожания всего что есть,

Вас не ограничивают - казах или русский , езжай куды хочешь - весь мир перед тобой ! Радоваться надо , никто силком не держит , паспорта всем выдают - Алга и с песнями !
Будешь жить в самой лучшей стране мира - России , где нет как в Казахстане что вы перечислили (как тут в кз нет никакого будущего, полная коррумпированность власти, застой в экономике, постоянные подорожания всего что есть).
Как говорится будем за вас рады ! Ну и остальных тоже

§ 112
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ert:
сам я казах, есть дети, но в будущем я планирую их от

Хех..
Почему в будущем, а говоришь об этом сейчас?
Просто нравится ныть?
Да, коррупция, да, всякие Добринцоффы повышают цены, как и водятелы, как и учителя, врачи, стоматологи..
Но жизнь такая именно потому, потомушта ты ее тут таковой создал и не нужно пытаться обелять себя и говорить какой ты тут Святой, обвиняя при этом вмех остальных..
Профайл

132
Re: Казахстан из-за утечки мозгов финансирует экономику России –...




Отправлено: 17.02.18 - 14:55
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