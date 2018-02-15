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Алиса:
, не разводите детский сад.
Конфликт в школе есть - это факт. Вполне имеет место быть.
Факт со слов сестры???? И пока что не более...
Такие же факты есть что он с мамой поругался, с отчимом поругался.... Тоже факты???
Цитата:
Vital:
В школе всякое тоже было. В техникуме и драки были и стипендию старшаки пытались у нас первокурсников забирать, выживали как могли , всякое было. Ну мыслей таких не было что б дунуть куда то в есиль. Шли домой , туда где помогут и поймут, где спится хорошо и сладко ,и не кто степендию не пытается забрать. Так что считаю у парня дома и в голове проблемы. А не в школе.
Полностью поддерживаю ваше мнение!!!
P. S. Сестра Миши посещает(посещала, потому как недавно стала мамой) спортзал и занималась каким то из видов единоборств.