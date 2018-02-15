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≡ Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из дома, раскрыла причину его ухода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родная сестра Михаила Екатерина ШАРИФУЛЛИНА, чтобы защитить брата от критики, записала видеообращение на своей странице в Инстаграм и рассказала об истинной причине его ухода из дома. По ее словам, виной всему не ссоры с родителями, как многие предполагали, а проблемы в школе, о которых учителя почему-то умалчивали.
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Гостья
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 16.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, а вы не рассмотрели такой вариант, что сестра могла выйти замуж, поэтому и фамилии разные. Делаете поспешные выводы насчет отчима, и воспитания в семье.

ученик
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 16.02.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Папа:
Бред. Девушке нужен хайп. Учителя виноваты??? Родители ау вы где? Вы сестра где были? Зачем раскручивать эту тему в сети? Чтобы Ваш брат еще больше был изгоем как вы говорите. Если так НГ пожалуйста расрутите эту тему поднимите

Мужчина так не пишет и не несет поток таких водных мыслей, ау, подбирайте ник честно, а не свой бред не тянущий и на 5 копеек. А по сути сестра права на 70%. Если школа забирает ребенка на 5-6ч в день из 5-6 дней в неделю, то он находится в закрытом от родственников социуме, который является рабочей зоной классного руковод. Среди учителей свое сарафанное радио. Моя классная почему-то была в курсе проделок наших неусидчивых одноклассников, в том числе моих успехов. Она, спасибо Вам Волкова Татьяна Викторовна , даже регулярно нас пересаживала подбирая пару (в т.ч. соседей впереди, сзади на всем протяжении с 5 по 11 кл.). Таких перестановок было уйма, и логика всегда прослеживалась. Звонила домой узнать от мам что к чему - другая ветвь сарафанного радио. Так что, может, данный учитель молодая, но контакт хотя бы с девочками (третья ветвь сарафанного радио) у нее должен быть, а они обязаны были ей передать ЧТО необычного происходит на переменах; задать напрямую вопросы про Михаила, раз на его лице должно было быть написано, что он не хочет "здесь быть". Вообще, на Мишином лице все написано - интроверт.

§ Valter
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Valter


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 19.07.16
Отправлено: 16.02.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
учителя это все прекрасно видят , никому нет дела просто , потому что у учителей этих бумажных забот километр, они попросту не успеваю или моменты просто не замечают,, каждый в чем то виноват, как родители узнают , если ребенок ни как не скажет что у него проблемы в школе, хоть как ты его пытай. надо провести беседу не только с родитями мальчика , учителями, но и отдельную беседу с одноклассниками мальчика, чтоб они потом провели беседу с своими детьми.
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Бывалый
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 16.02.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
а вы не рассмотрели такой вариант, что сестра могла выйти замуж, поэтому и фамилии разные

Может быть и так, но тогда получается что все в их семье еще хуже: родной отец не занимается воспитанием сына....
Я как-то сходу все-таки про более мягкий вариант думал, а оно вононоче...

Бывалый
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 16.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Valter:
учителя это все прекрасно видят , никому нет дела просто

А почему им до этого должно быть дело?
Школа - учебное, а не воспитательное заведение.
Это вам не детский сад. (А может мальчику и вправду рано еще в школу? Может он еще из детсада не вырос?)

§ Алиса
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Школа - учебное, а не воспитательное заведение.

ооооооо, чьи-то бы слова да МОН в уши)))))
Это у вас такое личное мнение. А у МОН (не у меня!!!) совершенное иной взгляд. Вы возможно не задумывались с какой целью в штате школы, колледжа, вуза есть единица - зам.директора по воспитательной работе (проректор по ВР). НУ как бы вот для того чтобы заниматься вопросами воспитания, курировать как это делают учителя, преподаватели.
В общем, я так понимаю как -то вы не в курсе этого дела. НУ теперь будете знать и эту сторону жизни образовательных учреждений.
Цитата:
ученик:

я с вами согласна. Учитель вполне может владеть информацией о взаимоотношениях детей в классе. А работая с детьми каждый день можно видеть кто с кем контактирует, кто нет, как дети между собой общаются. В начальной школе дети постоянно перед глазами учителя, в средней школе, конечно, уже меньше. Но, на то он и учитель, чтобы найти свои источники информации. Как и где он их будет находить - другой вопрос. Но имея элементарно контакт с детьми (суметь расположить их к себе) можно быть в курсе событий. Кроме того, каждый учился в школе и наблюдал или сам проходил все это. И работая с детьми нужно не забывать: что было у тебя -
аналогично будет у этих детей. Другое дело,что форма проявления может быть иной, но в любом случае, дети должны быть в поле зрения педагога. И контакт с родителями тоже должен быть. И не на уровне формальных отношений:пожаловаться на ребенка при случае или собрать деньги.
Цитата:
Valter:
никому нет дела просто ,

тоже увы, есть такое. Но зачем ты идешь работать в школу с таким настроем. Бумаги они вечны (последние годы), но при чем тут дети? Соглашусь с вашим мнением. Но все же буду стоять на том,что если работаешь в школе с детьми, то они должны видеть и ощущать (кожей :lol: ), что учитель всегда за ними следит (в хорошем смысле этого слова), думает о них, работает для них. Не панибратство!, а именно доверие и взаимоуважение, взаимопонимание и т.д. ...
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* Victor Yang
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А почему им до этого должно быть дело?

Цитата:
10. Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования направлены на освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение личности и профессиональную ориентацию.
11. Основное среднее образование обеспечивает освоение обучающимися базисных основ наук, привитие у них высокой духовно-нравственной культуры и культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение и самореализацию личности, формирование функциональной грамотности, реализацию предпрофильной подготовки.
(Это Государственный общеобязательный стандарт среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования))
Без внеурочного участия учителей всё это попросту невозможно и будет лишь способствовать формированию у школьника представления "говорят всё красиво, а на самом деле всё по-другому". К тому же, школьник - ребёнок, находящийся под присмотром учителей (они-таки ПЕДАГОГИ) и ответственность они за него несут, иначе на беспредел глаза закрывать или за малейшую оплошность полицию/родителей вызывать? Вот гнобят парня, учителя игнорируют, родителям стыдно признаться он в школу перестает ходить, на него начинают давить родители и учителя. Как следствие - суицид.
У учителей, кстати, во время практики даже задание есть - психологическую характеристику каждому ученику дать.

А то что рассказали о причинах всему миру - это зря, считаю.

[Исправлено: Victor Yang, 16.02.2018 - 16:02]
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§ 112
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда в школах существовали и будут существовать как активисты, как хулиганы, как и те, к кому брезгливо относятся и те и другие..
Такова детская дружба.
Со временем все конечно проходит и интересно что те, кого непереваривари буквально все, вместе с учителями за их недохарактер, многие по жЫзни обгоняют и активистов и хулиганов..
Так что ничего страшного..
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Читательница
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 16.02.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мальчик из дома сбежал, а не со школы!!!!!
При чем тут учителя и одноклассники???Может какая-то проблема в школе у мальчика и есть, но из дома то зачем уходить??? Спрятался бы дома за шкафом и сидел, не ходил в школу, так нет же, зачем то добрался на попутках до Есиля.....Абсурд ей богу, он ОТ ДОМА БЕЖАЛ, а НЕ ОТ ШКОЛЫ!!!!

А сестра своими постами в сети только хуже пацану сделала....

§ Алиса
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читательница:
Мальчик из дома сбежал, а не со школы!!!!!

Ой, не разводите детский сад.
Конфликт в школе есть - это факт. Вполне имеет место быть.
Кому нужно "выносить сор из избы" - об этом не думали?
Сестра выглядит на видео вполне трезвомыслящим человеком. НЕ думаю,что она стала бы так публично выносить проблему.
А лишь бы бла-бла разводить - не стоит.
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§ Vital
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

В школе всякое тоже было. В техникуме и драки были и стипендию старшаки пытались у нас первокурсников забирать, выживали как могли , всякое было. Ну мыслей таких не было что б дунуть куда то в есиль. Шли домой , туда где помогут и поймут, где спится хорошо и сладко ,и не кто степендию не пытается забрать. Так что считаю у парня дома и в голове проблемы. А не в школе.
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§ Алиса
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3987
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Так что считаю у парня дома и в голове проблемы. А не в школе.

Виталя, зависит от ребенка - его темперамент, активность и т.д. Есть тихушники - это весьма "опасные" личности - не знаешь что могут "выкинуть".
А уйти из дома было весьма "удобно" - под предлогом - "к бабушке".
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Читательница
Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из...




Отправлено: 17.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
, не разводите детский сад.
Конфликт в школе есть - это факт. Вполне имеет место быть.

Факт со слов сестры???? И пока что не более...
Такие же факты есть что он с мамой поругался, с отчимом поругался.... Тоже факты???
Цитата:
Vital:
В школе всякое тоже было. В техникуме и драки были и стипендию старшаки пытались у нас первокурсников забирать, выживали как могли , всякое было. Ну мыслей таких не было что б дунуть куда то в есиль. Шли домой , туда где помогут и поймут, где спится хорошо и сладко ,и не кто степендию не пытается забрать. Так что считаю у парня дома и в голове проблемы. А не в школе.

Полностью поддерживаю ваше мнение!!!
P. S. Сестра Миши посещает(посещала, потому как недавно стала мамой) спортзал и занималась каким то из видов единоборств.
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