Алиса Re: Сестра 15-летнего школьника, который три дня назад ушел из... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3987

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Цитата: Бывалый:

Школа - учебное, а не воспитательное заведение.

ооооооо, чьи-то бы слова да МОН в уши)))))

Это у вас такое личное мнение. А у МОН (не у меня!!!) совершенное иной взгляд. Вы возможно не задумывались с какой целью в штате школы, колледжа, вуза есть единица - зам.директора по воспитательной работе (проректор по ВР). НУ как бы вот для того чтобы заниматься вопросами воспитания, курировать как это делают учителя, преподаватели.

В общем, я так понимаю как -то вы не в курсе этого дела. НУ теперь будете знать и эту сторону жизни образовательных учреждений.

Цитата: ученик:



я с вами согласна. Учитель вполне может владеть информацией о взаимоотношениях детей в классе. А работая с детьми каждый день можно видеть кто с кем контактирует, кто нет, как дети между собой общаются. В начальной школе дети постоянно перед глазами учителя, в средней школе, конечно, уже меньше. Но, на то он и учитель, чтобы найти свои источники информации. Как и где он их будет находить - другой вопрос. Но имея элементарно контакт с детьми (суметь расположить их к себе) можно быть в курсе событий. Кроме того, каждый учился в школе и наблюдал или сам проходил все это. И работая с детьми нужно не забывать: что было у тебя -

аналогично будет у этих детей. Другое дело,что форма проявления может быть иной, но в любом случае, дети должны быть в поле зрения педагога. И контакт с родителями тоже должен быть. И не на уровне формальных отношений:пожаловаться на ребенка при случае или собрать деньги.

Цитата: Valter:

никому нет дела просто ,

тоже увы, есть такое. Но зачем ты идешь работать в школу с таким настроем. Бумаги они вечны (последние годы), но при чем тут дети? Соглашусь с вашим мнением. Но все же буду стоять на том,что если работаешь в школе с детьми, то они должны видеть и ощущать (кожей ), что учитель всегда за ними следит (в хорошем смысле этого слова), думает о них, работает для них. Не панибратство!, а именно доверие и взаимоуважение, взаимопонимание и т.д. ...