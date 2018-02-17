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ert
сам я казах, есть дети, но в будущем я планирую их отправить учиться и жить в рф, так как тут в кз нет никакого будущего, полная коррумпированность власти, застой в экономике, постоянные подорожания всего что есть,
Вас не ограничивают - казах или русский , езжай куды хочешь - весь мир перед тобой ! Радоваться надо , никто силком не держит , паспорта всем выдают - Алга и с песнями !
Будешь жить в самой лучшей стране мира - России , где нет как в Казахстане что вы перечислили (как тут в кз нет никакого будущего, полная коррумпированность власти, застой в экономике, постоянные подорожания всего что есть).
Как говорится будем за вас рады ! Ну и остальных тоже