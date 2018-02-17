очевидец Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя... #1







Отправлено: - 13:01 Как всегда одна болтовня и показуха для галочки.А как начинается сезон подписки так всех поголовно и начинают принуждать подписываться.Уже сколько лет это канитель идет и никто ничего сделать не может.Дошло до того что уже частные фирмы акимат заставляет выписывать газеты как Егемен Казахстан Казахстанская правда.А в Иволге как заставляли так и заставляют выписывать газеты и никто им не указ в этом.