/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя СКО антикоррупционщикам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя СКО антикоррупционщикам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галым Турсунбаев порекомендовал учителям оградить себя от сбора денег. Он привёл в пример Темиртау, где в отношении руководителя образования и ряда других лиц возбуждено уголовное дело по факту сбора денег на подписку.
Читать новость

очевидец
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...




Отправлено: 17.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда одна болтовня и показуха для галочки.А как начинается сезон подписки так всех поголовно и начинают принуждать подписываться.Уже сколько лет это канитель идет и никто ничего сделать не может.Дошло до того что уже частные фирмы акимат заставляет выписывать газеты как Егемен Казахстан Казахстанская правда.А в Иволге как заставляли так и заставляют выписывать газеты и никто им не указ в этом.

* Victor Yang
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А нашим слабо так же?

Видимо, слабо. Я хотел бы посмотреть на действия Ленинского Пути, когда они попадут в конкурентную среду - сколько там журналистов сократят. Хотя, "монетизация", наверное, не от продаж идёт, в основном, а от рекламы. Так что инерция будет большой и удар будет смягчён.
Профайл

Алекс
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...




Отправлено: 17.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я сам выписываю принудительно 2 газеты а нас на работе 100 человек. все хотят работать и все молчим...

1952/Доктор СИЗО
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...




Отправлено: 17.02.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Видимо, слабо. Я хотел бы посмотреть на действия Ленинского Пути, когда они попадут в конкурентную среду -

да уже более 20 лет этому частному изданию, акиматы всех мастей всячески подмогают, как могут. Несмотря на надсмешки общественности. Виктор Янгич, как на духу, откройте тайну. Свой какой интерес имеете? :-) :-( ;-) :lol:

§ 112
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть кто то открыто пожаловался.
И это нужно сделать повсеместным..
А не сидеть как суслики в своих норках и ныть анонимно на форумах, боясь каждого шороха..
Дело не в подписке, дело в самих людишках, которым нравится быть рабами..
Профайл

§ 112
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я хотел бы посмотреть на действия Ленинского Пути, когда

Одна газета любая наша областная, без сопутствующего бизнеса извне, любая убыточна..
Абсолютно.
Тут и смотреть не надо..
Профайл

§ 112
Re: На принудительную подписку на газеты пожаловались учителя...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
очевидец:
как заставляли так и заставляют

Кого заставляют?
Никого, даже барана невозможно заставить, не гоняя палкой..
Так кого палками то гоняют, неужели никого?
А значит никого не заставляют, люди сами приходят и выписывают.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 1
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх