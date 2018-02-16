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≡ Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют внедрить систему распознавания лиц для ЦОНов и идентификацию по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель "Правительства для граждан" Аблайхан Оспанов.
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Димон
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что значит в правительство начали приходить наши болашаковцы, они учились в передовых западных странах и сейчас пытаются внести новшества по ихнему, а по мне лучше по старому все на бумаге и надежнее да и общение, если так пойдет то и писать разучимся, вперед в каменный век, наши братья Белорусы, Россия не торопятся с этими всякими цонами, чипами, еговами и даже ходят разговоры свифт хотят отключить что бы коррупционеры не могли ворованные деньги на запад перегонять, правильно делают, может это Американцы специально запускают свои программы,что бы следить за нами и контролировать нас.

§ Добринцофф
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.02.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вопрос технического характера..
А если тьфу тьфу, ни на кого не намекаю, какому нибудь владельцу супермаркета отрежут пальчики и введут по ним там логин и пароль и все такое..

Они на сделку к нотариусу или в ЦОН так и придут с пальцами в пакетике?
Вопрос удобства,жолпол остановил,палец приложил и всё,никаких бумажек.
То-же самое если поехал куда за границу,паспорта они же внешне одинаковые можно по запарке например документ жены взять ,это реальный случай между прочим.
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Читатель 1
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как я в "джунглях ...." буду доказывать что Я это Я??? (если там инета даже нет?) К чему там палец прикладывать??)))

§ elektron
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Они на сделку к нотариусу или в ЦОН так и придут с пальцами в пакетике?

Ну зачем так брутально? ;-) лучше мадам с хлороформом? :lol: Хотя не тот случай :-x
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ретайр
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После таких новостей по пути к тотал контролю (чипированию далее?), что Казахстан делают пилотом для всего такого как и "зеленая" энергетика (как прикрытие по сдерживанию развития стран, которые будут только тратить, но не окупать), всплывают нехорошие мысли из памяти об истории создания проекта ASTANA.

Бывалый
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
А если будут проблемы в базе данных, что делать? так что документ всегда нужен

А кто говорит об отмене выдачи документов?
Речь о другом: зачем их таскать с собой и предъявлять, если можно показать пальчик?

§ elektron
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А как я в "джунглях ...." буду доказывать что Я это Я??? (если там инета даже нет?) К чему там палец прикладывать??)))

По мобильнику ;-)
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§ drakon
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13339
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А как я в "джунглях ...." буду доказывать что Я это Я???

Если не докажеш,что ты из цифризованной страны,
Съедят они тебя как Кука... :lol: :oops:
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Гость
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Димон:
цонами, чипами, еговами и даже ходят разговоры свифт

Да есть в РФ , всё это , МФЦ и прочая ... , при хорошем раскладе даже без в\у можно ездить , ГИБДД по базе наличие просматривает (вот только , довольно редки они на дорогах ).

Гость
Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов




Отправлено: 17.02.18 - 00:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов




Отправлено: 17.02.18 - 00:23
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.02.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аргументация как обычно при внедрении всякой гадости не выдерживает никакой критики на наличие рациональности.

Предлагаю сразу по генетическому коду определять человека [ехидно смеюсь], ну и... для расширения представления о современном состоянии дел


:lol:
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