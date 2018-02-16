NG.kz ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:13 Матчи прошли 13-14 февраля в Павлодаре. В первом «черно-белые» одержали уверенную победу над хоккеистами из Павлодара - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Голы в составе рудничан забили Филонов, Титов и Жилин.

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