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≡ ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матчи прошли 13-14 февраля в Павлодаре. В первом «черно-белые» одержали уверенную победу над хоккеистами из Павлодара - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Голы в составе рудничан забили Филонов, Титов и Жилин.
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Виктория Тюлюбаева
Re: ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК...




Отправлено: 16.02.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рудном уже никто про них не пишет, может в костанае интерес появиться :-(

Руслан Нурмухамедов
Re: ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК...




Отправлено: 16.02.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кушают плохо наши спортсмены, а ведь хороший аппетит - главный признак их здоровья! На деле все происходит наоборот, нужно искать причину.

Виктория Тюлюбаева
Re: ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК...




Отправлено: 16.02.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато стройные и красивые какие, обожаю всю команду, и каждого в отдельности! Удачи вам ребята!

Хокеисты
Re: ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК...




Отправлено: 16.02.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тебя тоже обожаем Вика!
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