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§ NG.kz
газ в доме в микрорайоне Аэропорт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свершилось завтра! В наши дома подали газ, мкр. Аэропрт дома 13, 13А,13Б!
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§ drakon
Re: газ в доме в микрорайоне Аэропорт
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13339
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего то и надо человеку для счастья-
чтобы через 5 лет,после вселения
в квартиру - ГАЗ подали... :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Re: газ в доме в микрорайоне Аэропорт
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всего то и надо человеку для счастья-чтобы через 5 лет,после вселенияв квартиру - ГАЗ подали

Ну да теперь ещё и локти кусать будут, если бы знали, что
эл. энергия на 7,4 процента за год для казахстанцев, не использующих электроплиты подорожает :-x
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пэтриот
Re: газ в доме в микрорайоне Аэропорт




Отправлено: 16.02.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 лет ждал , в 2017 подключился. Хотя трубы провели в 2012 , без конца арестовывали ,,газопроводчиков,, и открывали уголовные дела.Куча мошенников брала деньги за подключение (якобы) и исчезала . НГазета писала несколько раз -спасибо , республиканские газеты тоже.
Имея вроде все документы , все равно - ,,доплатите за это , и за отдельно ещё,, ! Пользуются тем что надо - вымогают!
А так конечно с газом жизнь ,,цветными,, красками расцвела ! Лепота

§ Медный
Re: газ в доме в микрорайоне Аэропорт
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1761
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.02.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анара мыслю выражает!!! Цитата:
Завтра... подали... газ
:-o
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