пэтриот Re: газ в доме в микрорайоне Аэропорт #3







Отправлено: - 22:59 9 лет ждал , в 2017 подключился. Хотя трубы провели в 2012 , без конца арестовывали ,,газопроводчиков,, и открывали уголовные дела.Куча мошенников брала деньги за подключение (якобы) и исчезала . НГазета писала несколько раз -спасибо , республиканские газеты тоже.

Имея вроде все документы , все равно - ,,доплатите за это , и за отдельно ещё,, ! Пользуются тем что надо - вымогают!

А так конечно с газом жизнь ,,цветными,, красками расцвела ! Лепота