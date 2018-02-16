elektron Re: Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 892

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:55 цитата "Электроэнергия для населения Казахстана подорожала более чем на 3 процента за месяц, и сразу на 7,4 процента за год для казахстанцев, не использующих электроплиты, и на 12,1 процента - для использующих"



Это как понимать, более чем на 3%. Но без электроплит сразу 7,4 %, а для использующих 12,1%? Причём тут эл. плиты вообще? может объяснит кто? И как и почему это на повышении тарифа сказывается?



То есть не важно что и на чём варится, минимум 7,4%. Откуда и для чего тогда речь о 3%?



НГ треба разъяснить?



[Исправлено: elektron, 16.02.2018 - 18:12]