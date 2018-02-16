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§ NG.kz
Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев электричество
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электроэнергия для населения Казахстана подорожала более чем на 3 процента за месяц, и сразу на 7,4 процента за год для казахстанцев, не использующих электроплиты, и на 12,1 процента - для использующих.
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гость
Re: Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев...




Отправлено: 16.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стали больше драть только с тех кто экономит и мало потребляет :-x . Странная однако политика, куда смотрели экологи.

§ elektron
Re: Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата "Электроэнергия для населения Казахстана подорожала более чем на 3 процента за месяц, и сразу на 7,4 процента за год для казахстанцев, не использующих электроплиты, и на 12,1 процента - для использующих"

Это как понимать, более чем на 3%. Но без электроплит сразу 7,4 %, а для использующих 12,1%? :-x Причём тут эл. плиты вообще? может объяснит кто? И как и почему это на повышении тарифа сказывается?

То есть не важно что и на чём варится, минимум 7,4%. Откуда и для чего тогда речь о 3%? :-x

НГ треба разъяснить? :lol:

[Исправлено: elektron, 16.02.2018 - 18:12]
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