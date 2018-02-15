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Бывалый:
это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?1. Оно для всех.
Во как, может проведёшь экзекуцию по правилам дорожного движения для чайников?
Цитата:
Бывалый:
как раз об этом: судья, как я думаю
Расскажете может ещё чего, о чём судья думал, или мы опять сами додумывать должны7 Цитата:
Бывалый:
если бы пыжик не летел как ошпаренный
Да наверняка будет выделено в отдельное делопроизводство, или вы опять думать будете?Цитата:
Бывалый:
и поэтому судья посчитал осужденную не полностью виновной в смерти погибшего.
А судье слово сказать дадите?
Цитата:
Бывалый:
По видеозаписи ДТП наверное...
Вы бы уже определились, ДТП или наверное?