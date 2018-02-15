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≡ В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22-летнюю Юлию Вильчук суд признал виновной в ДТП, которое повлекло за собой смерть 32-летнего мотоциклиста Евгения Пасечника и в котором пострадали еще трое человек.
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2018
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я очень сомневаюсь ,что это решение разобьют при пересмотре дела ,,,,,,,,там уже давно всё "порешали " , судья одна такой самодеятельностью заниматься не будет ..

Автоюрист
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какой это специалист точно определил скорость Пежо -100 км/ч, когда заключение экспертизы это не установила. Не помню, чтобы какой то специалист в нашей Костанайской области имел столь высокие познания в судебной автотехнике, и его знания были сравнимы с программой P-CRASH эксперт 9.0 или 11.0

Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?

1. Оно для всех.
2. Приоритет оно не отменяет, но может внезапно получиться обоюдка, если ты видел, но не стал тормозить, хотя торможением мог и предотвратить ДТП. Ну и данный пример ДТП - как раз об этом: судья, как я думаю, посчитал что последствия ДТП могли бы быть куда менее трагичными, если бы пыжик не летел как ошпаренный, и поэтому судья посчитал осужденную не полностью виновной в смерти погибшего.
Цитата:
Victor Yang:
Может, дело в словах, а не мыслях?

Скорее в персоналиях пишущего. ))))

Бывалый
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автоюрист:
Интересно, какой это специалист точно определил скорость Пежо -100 км/ч

По видеозаписи ДТП наверное...
Замер времени между событиями с привязкой к объектам местности...

§ elektron
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?1. Оно для всех.

Во как, может проведёшь экзекуцию по правилам дорожного движения для чайников? :lol:
Цитата:
Бывалый:
как раз об этом: судья, как я думаю

Расскажете может ещё чего, о чём судья думал, или мы опять сами додумывать должны7 :-P 8-) Цитата:
Бывалый:
если бы пыжик не летел как ошпаренный

Да наверняка будет выделено в отдельное делопроизводство, или вы опять думать будете?Цитата:
Бывалый:
и поэтому судья посчитал осужденную не полностью виновной в смерти погибшего.

А судье слово сказать дадите?
;-) Цитата:
Бывалый:
По видеозаписи ДТП наверное...

Вы бы уже определились, ДТП или наверное? :-x
Профайл

Гость
Re: В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб...




Отправлено: 16.02.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто защищает, посмотрите повторно запись ее выкрутасов и все станет ясно. Кстати сама виновник дтп трезва была? Или вам 6 так приказали сказать?

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 01:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:23
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 17.02.18 - 02:30
Комментарий проходит проверку.
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Страница 8 из 8«1...678
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