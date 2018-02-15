Цитата: Бывалый:

это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?1. Оно для всех.

Во как, может проведёшь экзекуцию по правилам дорожного движения для чайников?

Цитата: Бывалый:

как раз об этом: судья, как я думаю

Расскажете может ещё чего, о чём судья думал, или мы опять сами додумывать должны7 Цитата: Бывалый:

если бы пыжик не летел как ошпаренный

Да наверняка будет выделено в отдельное делопроизводство, или вы опять думать будете?Цитата: Бывалый:

и поэтому судья посчитал осужденную не полностью виновной в смерти погибшего.

А судье слово сказать дадите?

Цитата: Бывалый:

По видеозаписи ДТП наверное...

Вы бы уже определились, ДТП или наверное?