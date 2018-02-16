Димон Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо... #15







Отправлено: - 20:13 Вот что значит в правительство начали приходить наши болашаковцы, они учились в передовых западных странах и сейчас пытаются внести новшества по ихнему, а по мне лучше по старому все на бумаге и надежнее да и общение, если так пойдет то и писать разучимся, вперед в каменный век, наши братья Белорусы, Россия не торопятся с этими всякими цонами, чипами, еговами и даже ходят разговоры свифт хотят отключить что бы коррупционеры не могли ворованные деньги на запад перегонять, правильно делают, может это Американцы специально запускают свои программы,что бы следить за нами и контролировать нас.