Цитата: 1952/доктор СИЗО:

получить патент на этот народный способ определения сроках посевов зерновых в Германии. ничего не нужно иметь агроному.

Доктор,есть у меня - знакомый фермер,но агронома

у него - нет.Сам себе и агроном и комбайнёр и тракторист.

Вот одно из его полей,которых у него штук 20.



Выращивает всё,начиная от картошки.На этом поле,за

забором нашего дома - он выращивает, Рапс и Рожь.

В том году был рапс,фото в деревеньке - есть.



В этом - Рожь. Уже взошла. Но вот проблемма,зима в

этом году - суровая. В среду - разбрасывал - удобрения.

Всходы уже есть. Сажал то - осенью. Думаю урожай

у него будет центнеров 70-80 с гектара.

Наверное пользуется - народным методом...