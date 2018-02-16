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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Народный академик Мальцев

Цитата:
1952/доктор СИЗО:
садился голой попой

Но это не только он практиковал , все кто землю обрабатывал в древности , и головой думал , поступал так же . Однако проще , способ есть , не надо светить попа и причиндалы , ладонь руки достаточно будет .

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А я считаю , что судья - бий , Басбек - тащем та : голова старшего , переводится в моём понимании глава ро
немножко не так. Он сидел на федеральной зарплате от тогдашнего центра. Его бывший офис снесли в 60 годах, в районе ГОВД, и старого военкомата.

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор, а Верблюды - чьи были?...

верблюды были у всех. Это Камазы прошлого, на которых перевозились при перекочевках все юрты, запасы дров, казаны и прочее хозяйство, больных и пожилых людей.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13331
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
даже шерсть брал на подбивку зимней куртки.

Верблюжьи одеяла - вязать не пробовал?... :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вязать не пробовал
Бакчан , столько шерсти не дал . :lol:

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 14:59
Комментарий проходит проверку.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13331
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
получить патент на этот народный способ определения сроках посевов зерновых в Германии. ничего не нужно иметь агроному.

Доктор,есть у меня - знакомый фермер,но агронома
у него - нет.Сам себе и агроном и комбайнёр и тракторист.
Вот одно из его полей,которых у него штук 20.

Выращивает всё,начиная от картошки.На этом поле,за
забором нашего дома - он выращивает, Рапс и Рожь.
В том году был рапс,фото в деревеньке - есть.

В этом - Рожь. Уже взошла. Но вот проблемма,зима в
этом году - суровая. В среду - разбрасывал - удобрения.
Всходы уже есть. Сажал то - осенью. Думаю урожай
у него будет центнеров 70-80 с гектара.
Наверное пользуется - народным методом... :lol: :oops:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.02.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот одно из его полей,которых у него штук 20.

у нас на 20 таких полей 20 механизаторов работают. И жалуются, что им круглогодично зряплату не дают.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13331
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,твой коммент 10851 - оставляю на рассмотрение
модератором. А тебе советую обратиться нпрямую -
к Нагиеву,может и поможет. А мой фермер коровами -
не занимается. Он выращивает каких - то Быков.
Фото слелаю в 13.20 и выставлю... :lol: :lol: :-P :-P
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